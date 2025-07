Per gli operatori comincia una settimana molto carica di eventi. Keystone

La borsa svizzera apre in ribasso la prima seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'937,62 punti, in flessione dello 0,38% rispetto a venerdì.

Keystone-SDA SDA

Il mercato prende atto della chiusura contrastata di venerdì a Wall Street (Dow Jones -0,32% a 44'342,19 punti, Nasdaq +0,05% a 20'895,66 punti) e guarda anche all'andamento odierno delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei -0,21% a 39'819,11 punti).

Comincia una settimana cruciale su vari fronti. In Svizzera circa una quarantina di aziende quotate informeranno sull'andamento degli affari, mentre in ambito di politica monetaria vi è attesa per le decisioni che saranno adottate giovedì dalla Banca centrale europea (Bce): secondo gli esperti l'istituto dovrebbe dovrebbe mantenere i tassi invariati, dopo sette tagli consecutivi, malgrado la minaccia del presidente americano Donald Trump di imporre dazi del 30% sulle importazioni dall'Unione europea.

ABB (+1,26%) è favorita da una raccomandazione di Citigroup, mentre Partners Group (+0,13%) beneficia di un giudizio di JPMorgan. Sorvegliata speciale è Roche (-0,81%), dopo che la filiale Genentech si è vista opporre un rifiuto, da parte dell'autorità americana di controllo dei farmaci, per un'estensione dell'utilizzo del suo antitumorale Columvi. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Sika (+0,35%), mentre il meno convincente appare Amrize (-1,05%).

Nel mercato allargato Belimo (dato non ancora disponibile) ha pubblicato i risultati semestrali. Swatch (-0,39%) soffre per un abbassamento di obiettivo di corso operato da Berenberg.