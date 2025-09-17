  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Mercati azionari La Borsa svizzera apre in ribasso

SDA

17.9.2025 - 09:03

Vi è attesa per la decisione della Fed sui tassi.
Vi è attesa per la decisione della Fed sui tassi.
Keystone

La borsa svizzera apre in ribasso la seduta di metà settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'994,92 punti, in flessione dello 0,20% rispetto a ieri.

Keystone-SDA

17.09.2025, 09:03

17.09.2025, 09:13

Il mercato prende atto della chiusura negativa di Wall Street (Dow Jones -0,27% a 45'757,90 punti, Nasdaq -0,07% a 22'333,96 punti) e guarda anche all'andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei -0,25% a 44'790,38 punti).

La giornata si presenta all'insegna dell'attesa, in vista della decisione sui tassi d'interesse che sarà comunicata in serata dalla Federal Reserve. La gran parte degli esperti si aspetta un taglio di 0,25 punti percentuali, il primo ritocco al ribasso di quest'anno. C'è invece molta incertezza riguardo ai futuri passi dell'istituto: grande attenzione sarà quindi prestata alle indicazioni che verranno fornite oggi.

Sul fronte interno sorvegliata speciale è Nestlé (+0,26%), dopo l'annuncio di ieri sera della partenza prima del previsto del presidente del consiglio di amministrazione Paul Bulcke, su cui negli ultimi tempo si erano addensate le critiche. Richemont (-1,45%) viene scambiata da oggi senza il dividendo di 3,00 franchi. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Amrize (+0,97%), mentre il meno convincente appare Givauda (-0,54%).

Nel mercato allargato BKW (-0,58%) sta beneficiando poco di un giudizio di Octavian.

I più letti

Barbara d'Urso risponde alle critiche: «Trash io? Non mi appartiene»
Il principe Harry parla dopo l'incontro con il padre re Carlo: «Ho la coscienza a posto»
Ecco come la stampa celebra la nostra eroina dei Mondiali Ditaji Kambundji
L'ennesimo video scatena preoccupazione sulla salute mentale di Britney Spears
Michelle Hunziker sulla relazione con Nino Tronchetti Provera: «La vivo con naturalezza»

Altre notizie

Il sondaggio di AXA. Ecco come gli svizzeri decidono sugli averi di cassa pensione

Il sondaggio di AXAEcco come gli svizzeri decidono sugli averi di cassa pensione

«È stato un po' ingenuo». Temu si concentra sulla Svizzera, ma nessuno vuole unirsi al negozio online

«È stato un po' ingenuo»Temu si concentra sulla Svizzera, ma nessuno vuole unirsi al negozio online

Controffensiva. ASB lancia una nuova campagna per spiegare l'importanza delle banche

ControffensivaASB lancia una nuova campagna per spiegare l'importanza delle banche