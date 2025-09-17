Vi è attesa per la decisione della Fed sui tassi. Keystone

La borsa svizzera apre in ribasso la seduta di metà settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'994,92 punti, in flessione dello 0,20% rispetto a ieri.

Keystone-SDA SDA

Il mercato prende atto della chiusura negativa di Wall Street (Dow Jones -0,27% a 45'757,90 punti, Nasdaq -0,07% a 22'333,96 punti) e guarda anche all'andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei -0,25% a 44'790,38 punti).

La giornata si presenta all'insegna dell'attesa, in vista della decisione sui tassi d'interesse che sarà comunicata in serata dalla Federal Reserve. La gran parte degli esperti si aspetta un taglio di 0,25 punti percentuali, il primo ritocco al ribasso di quest'anno. C'è invece molta incertezza riguardo ai futuri passi dell'istituto: grande attenzione sarà quindi prestata alle indicazioni che verranno fornite oggi.

Sul fronte interno sorvegliata speciale è Nestlé (+0,26%), dopo l'annuncio di ieri sera della partenza prima del previsto del presidente del consiglio di amministrazione Paul Bulcke, su cui negli ultimi tempo si erano addensate le critiche. Richemont (-1,45%) viene scambiata da oggi senza il dividendo di 3,00 franchi. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Amrize (+0,97%), mentre il meno convincente appare Givauda (-0,54%).

Nel mercato allargato BKW (-0,58%) sta beneficiando poco di un giudizio di Octavian.