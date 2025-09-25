La borsa svizzera apre in ribasso la penultima seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'927,35 punti, in flessione dello 0,43% rispetto a ieri.
Keystone-SDA
25.09.2025, 09:04
25.09.2025, 09:06
SDA
Il mercato prende atto della chiusura negativa di Wall Street (Dow Jones -0,37% a 46'121,28 punti, Nasdaq -0,33% a 22'497,86 punti) e guarda anche all'andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei +0,27% a 45'754,93 punti).
I corsi sono tuttora frenati dalle dichiarazioni di alcuni esponenti della Federal Reserve, primo fra tutti il presidente Jerome Powell, riguardo alla cautela considerata necessaria in relazione ai tagli del costo del denaro.
Sul fronte interno è attesa la decisione di politica monetaria della Banca nazionale svizzera (BNS): la quasi unanimità degli esperti si aspetta che l'istituto guidato da Martin Schlegel mantenga invariato allo 0,0% il suo tasso guida.
Kühne+Nagel (-1,16%) soffre per un abbassamento di obiettivo di corso operato da Jefferies. Fra gli altri valori SMI il meno in difficoltà è Logitech (-0,23%), mentre il meno convincente appare Amrize (-2,24%).
Nel mercato allargato Schindler (+0,20%) approfitta di un importante contratto sottoscritto con il gruppo alberghiero francese Accor. Polypeptide (dato non ancora disponibile) potrebbe essere favorita da una raccomandazione di Jefferies.