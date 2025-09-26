  1. Clienti privati
Mercati azionari La Borsa svizzera apre in ribasso

SDA

26.9.2025 - 09:03

Novità importanti sono giunte oggi dagli Stati Uniti.
Keystone

La borsa svizzera apre in ribasso l'ultima seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'868,17 punti, in flessione dello 0,06% rispetto a ieri.

Keystone-SDA

26.09.2025, 09:03

Il mercato prende atto della chiusura negativa di Wall Street (Dow Jones -0,38% a 45'947,32 punti, Nasdaq -0,50% a 22'384,70 punti) e guarda anche all'andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei -0,87% a 45'354,99 punti).

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato nuovi dazi doganali del 100% sui farmaci non prodotti negli Stati Uniti, una decisione che ha messo in allarme l'intero settore nel mondo. Nuove barriere doganali interesseranno anche i camion e i mobili fabbricati fuori dagli Usa. La nuova offensiva tariffaria riaccende i timori di un aumento dell'inflazione per la prima economia del pianeta.

Sul fronte interno sorvegliata speciali sono quindi Novartis (-0,38%) e Roche (-0,59%), alla luce delle novità provenienti da oltre Atlantico. Fra gli altri valori SMI il più convincente è Swiss Life (+0,78%), mentre il meno convincente appare Amrize (-0,32%).

Nel mercato allargato, sempre in relazione ai dazi, si guarda soprattutto a Sandoz (+0,77%) e a Galderma (-2,00%).

