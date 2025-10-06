  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Mercati azionari La Borsa svizzera apre in ribasso

SDA

6.10.2025 - 09:03

Dopo una settimana molto buona il mercato cerca nuovi stimoli.
Dopo una settimana molto buona il mercato cerca nuovi stimoli.
Keystone

La borsa svizzera apre in ribasso la nuova settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'498,73 punti, in flessione dello 0,07% rispetto a venerdì.

Keystone-SDA

06.10.2025, 09:03

06.10.2025, 09:14

Il mercato prende atto della chiusura contrastata di venerdì a Wall Street (Dow Jones +0,51% a 46'758,28 punti, Nasdaq +0,28 a 22'780,51 punti) e guarda anche all'andamento odierno delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei +4,75% a 47'944,76 punti), che ha reagito con entusiasmo all'elezione a capo del partito al potere in Giappone di Sanae Takaichi, sostenitrice di un forte sostegno all'economia e di una politica fiscale espansiva.

In generale i corsi sono ancora almeno in parte sostenuti dalla prospettiva di una riduzione dei tassi d'interesse negli Stati Uniti – gli esperti si aspettano che la Federal Reserve proceda a un altro taglio nel corrente mese di ottobre – e dal perdurare dell'interesse nell'intelligenza artificiale (IA).

Resta comunque da vedere quanto durerà questo slancio, poiché a causa dello shutdown le autorità governative statunitensi non stanno più pubblicando indicatori economici: venerdì, ad esempio, non è stato diffuso l'atteso rapporto sul mercato del lavoro. L'assenza di dati importanti potrebbe avere un effetto negativo sulla fiducia degli investitori, fanno notare gli operatori.

Sul fronte interno Richemont (-1,09%) è in calo malgrado i giudizi positivi di Citigroup e Goldman Sachs. Roche (+0,21%) ha annunciato un nuovo test per l'insufficienza renale basato sull'IA. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Alcon (+0,68%), mentre il meno convincente appare UBS (-0,95%).

I più letti

In Svizzera, fino a 85'000 mucche rischiano di essere abbattute
A che temperatura conviene impostare il riscaldamento?
«Non mi aspettavo tutto ciò»: la madre di Valeria Marini racconta la verità sulla figlia
È morto Ike Turner Junior, figlio di Tina Turner
L'orca che parla come un umano: il sorprendente esperimento con Wikie

Altre notizie

Persone senza lavoro. La disoccupazione rimane stabile al 2,8% in settembre in Svizzera

Persone senza lavoroLa disoccupazione rimane stabile al 2,8% in settembre in Svizzera

Settore in crisi?. Annata vinicola buona, ma c'è preoccupazione per i consumi in calo

Settore in crisi?Annata vinicola buona, ma c'è preoccupazione per i consumi in calo

Progressione continua. L'oro sfiora i 3'900 dollari l'oncia, nuovi massimi in arrivo

Progressione continuaL'oro sfiora i 3'900 dollari l'oncia, nuovi massimi in arrivo