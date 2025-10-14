  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Mercati azionari La Borsa svizzera apre in ribasso

SDA

14.10.2025 - 09:20

Oggi non mancheranno gli spunti, specie in ambito aziendale.
Oggi non mancheranno gli spunti, specie in ambito aziendale.
Keystone

La borsa svizzera apre in ribasso la seconda seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'431,41 punti, in flessione dello 0,43% rispetto a ieri.

Keystone-SDA

14.10.2025, 09:20

Il mercato prende atto della chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +1,29% a 46'067,58 punti, Nasdaq +2,21% a 22'694,61 punti) e guarda anche all'andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei -2,58% a 22'694,61 punti).

In primo piano figurano le tensioni fra Stati Uniti e Cina: Pechino si è detta pronta a «combattere sino alla fine» una guerra commerciale, pur facendo sapere di essere aperta a negoziati. Il nervosismo spinge ancora al rialzo l'oro, che ha raggiunto un nuovo record.

È nel frattempo cominciata la nuova stagione dei risultati aziendali, che vedrà protagoniste negli Usa le banche: oggi JPMorgan, Goldman Sachs e Citigroup, mentre domani sono in calendario i bilanci di Bank of America e Morgan Stanley.

Sul fronte interno ha pubblicato i conti Givaudan (+2,05%), che ha almeno in parte sorpreso in bene gli analisti. Holcim (+0,51%) è favorita da una raccomandazione di UBS. 

Nel mercato allargato Bossard (dato non ancora disponibile) ha reso noto un fatturato in aumento nel terzo trimestre.

I più letti

Ecco chi è Miriam, la miliardaria che ha «diretto» Trump verso l'accordo di pace
Codice d'emergenza per il volo Pisa-Glasgow, «ha carburante solo per sei minuti»
Jolanda Renga minacciata: «Ci dai 10'000 dollari o pubblichiamo tue foto intime»
Un vortice polare debole potrebbe portare un inverno gelido in Svizzera
Michelle Hunziker fra confessioni e vecchi amori: «Ho smesso di auto sabotarmi»

Altre notizie

Svizzera. Prezzi alla produzione e all'importazione ancora in calo

SvizzeraPrezzi alla produzione e all'importazione ancora in calo

A quatto binari. L'UFT approva l'ampliamento della ferrovia tra Zurigo e Winterthur

A quatto binariL'UFT approva l'ampliamento della ferrovia tra Zurigo e Winterthur

È manager italiano. Arriva un nuovo numero uno da Nespresso Svizzera: si tratta di Stefano Goglio

È manager italianoArriva un nuovo numero uno da Nespresso Svizzera: si tratta di Stefano Goglio