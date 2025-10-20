È cominciata una nuova settimana per gli operatori finanziari. Keystone

La borsa svizzera apre in ribasso la prima seduta della settimana: alle 09.03 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'610,30 punti, in flessione dello 0,27% rispetto a venerdì.

Il mercato prende atto della chiusura positiva di venerdì a Wall Street (Dow Jones +0,52% a 46'190,61 punti, Nasdaq +0,52% a 22'679,97 punti) e guarda anche all'andamento odierno delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei +3,37% a 49'185,50 punti), che brinda all'accordo trovato per la formazione di un nuovo governo.

I corsi sono sostenuti da segnali positivi che arrivano dal fronte della guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina, nonché dall'attenuarsi delle tensioni in relazione alle banche regionali americane, che la settimana scorsa avevano fatto temere una possibile crisi finanziaria. Il rallentamento dell'economia in Cina non viene per contro considerato una grande sorpresa.

In Svizzera Roche (-1,62%) ha informato su diversi studi riguardanti i suoi prodotti, in occasione del congresso annuale della società oncologica europea. Holcim (+1,49%) ha da parte sua annunciato l'acquisizione di un'azienda tedesca, un'operazione da 1,7 miliardi di franchi. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Amrize (+1,18%), mentre il meno convincente appare Nestlé (-0,93%).

Nel mercato allargato Aryzta (-1,35%) ha pubblicato risultati trimestrali inferiori alle aspettative.