Mercati azionari La Borsa svizzera apre in ribasso

SDA

22.10.2025 - 09:03

L'avvio di giornata non si presenta troppo movimentato.
Keystone

La borsa svizzera apre in ribasso la seduta di metà settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'578,66 punti, in flessione dello 0,35% rispetto a ieri.

Keystone-SDA

22.10.2025, 09:03

22.10.2025, 09:13

Il mercato prende atto della chiusura contrastata di Wall Street (Dow Jones +0,47% a 46'924,74 punti, Nasdaq -0,16% a 22'953,67 punti) e guarda anche all'andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei -0,02% a 49'307,79 punti).

I corsi risentono dei toni più prudenti riguardo a un possibile accordo commerciale fra Stati Uniti e Cina: il presidente americano Donald Trump ha detto infatti di confidare in una buona intesa, aggiungendo però che il previsto prossimo incontro con il suo omologo Xi Jinping potrebbe non aver luogo.

Sul fronte aziendale non sono passati inosservati i risultati di colossi americani come Netflix e Texas Instruments, mentre per quanto riguarda la Svizzera la giornata più importante della settimana sarà quella di domani.

A livello di singoli titoli Nestlé (-0,60%) è interessata dal debole resoconto presentato da L'Oréal, in cui detiene un'importante partecipazione. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Swiss Re (+0,57%), mentre il meno convincente appare Richemont (-1,53%).

Nel mercato allargato Rieter (dato non ancora disponibile) e U-Blox (dato non ancora disponibile) hanno informato sull'andamento degli affari.

