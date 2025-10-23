  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Mercati azionari La borsa svizzera apre in ribasso

SDA

23.10.2025 - 09:03

Gli operatori finanziari sono chiamati oggi a digerire parecchi dati aziendali.
Gli operatori finanziari sono chiamati oggi a digerire parecchi dati aziendali.
Keystone

La borsa svizzera apre in ribasso la penultima seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'587,40 punti, in flessione dello 0,21% rispetto a ieri.

Keystone-SDA

23.10.2025, 09:03

23.10.2025, 09:07

Il mercato prende atto della chiusura negativa di Wall Street (Dow Jones -0,71% a 46'590,41 punti, Nasdaq -0,93% a 22'740,40 punti) e guarda anche all'andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei -1,35% a 48'641,61 punti).

I corsi risentono di un certo inasprimento delle tensioni commerciali fra Stati Uniti e Cina: stando a una notizia della Reuters la Casa Bianca starebbe valutando la possibilità di applicare restrizioni alle esportazioni di software verso la Cina. Inoltre le speranze di pace nella guerra in Ucraina hanno subito una battuta d'arresto: il presidente americano Donald Trump ha annullato l'incontro con il suo omologo russo Vladimir Putin.

Fanno un po' da contrappeso invece le speranze di un taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. Domani saranno pubblicati, anche se in ritardo, i dati sull'inflazione negli Usa: potrebbero fornire ulteriori indicazioni riguardo alle future mosse della banca centrale.

In Svizzera è entrata nel vivo la stagione dei risultati trimestrali: hanno informato sull'andamento degli affari Roche (-2,17%), Lonza (+2,89%) e Kühne+Nagel (-3,03%). Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Logitech (+0,39%), mentre il meno convincente appare Amrize (-1,67%).

Pure nel mercato allargato vi è largo spazio per i rendiconti aziendali: i riflettori sono puntati su Galenica (+0,50%), SGS (+2,01) e Inficon (dato non ancora disponibile).

I più letti

Due polacchi pescano un pesce siluro da record mondiale
Lara Gut-Behrami: «Ho ottenuto molto più di quanto avessi mai sperato»
Passa con il verde, ma scatta il flash: ecco il radar che fa infuriare gli automobilisti
Belen Rodriguez condivide una foto con la nipotina Clara a casa della sorella Cecilia
Ecco cosa pensa Mikaela Shiffrin del ritiro di Lara Gut-Behrami

Altre notizie

Immobiliare. Comprare casa? Uno svizzero su due svuota il secondo pilastro

ImmobiliareComprare casa? Uno svizzero su due svuota il secondo pilastro

Stagione invernale. Sciare in Svizzera diventa sempre più caro, ecco di quanto salgono i prezzi

Stagione invernaleSciare in Svizzera diventa sempre più caro, ecco di quanto salgono i prezzi

Svizzera. BNS: «L'aumento dei dazi ha un impatto solo su una parte dell'economia»

SvizzeraBNS: «L'aumento dei dazi ha un impatto solo su una parte dell'economia»