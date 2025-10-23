Gli operatori finanziari sono chiamati oggi a digerire parecchi dati aziendali. Keystone

La borsa svizzera apre in ribasso la penultima seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'587,40 punti, in flessione dello 0,21% rispetto a ieri.

Il mercato prende atto della chiusura negativa di Wall Street (Dow Jones -0,71% a 46'590,41 punti, Nasdaq -0,93% a 22'740,40 punti) e guarda anche all'andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei -1,35% a 48'641,61 punti).

I corsi risentono di un certo inasprimento delle tensioni commerciali fra Stati Uniti e Cina: stando a una notizia della Reuters la Casa Bianca starebbe valutando la possibilità di applicare restrizioni alle esportazioni di software verso la Cina. Inoltre le speranze di pace nella guerra in Ucraina hanno subito una battuta d'arresto: il presidente americano Donald Trump ha annullato l'incontro con il suo omologo russo Vladimir Putin.

Fanno un po' da contrappeso invece le speranze di un taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. Domani saranno pubblicati, anche se in ritardo, i dati sull'inflazione negli Usa: potrebbero fornire ulteriori indicazioni riguardo alle future mosse della banca centrale.

In Svizzera è entrata nel vivo la stagione dei risultati trimestrali: hanno informato sull'andamento degli affari Roche (-2,17%), Lonza (+2,89%) e Kühne+Nagel (-3,03%). Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Logitech (+0,39%), mentre il meno convincente appare Amrize (-1,67%).

Pure nel mercato allargato vi è largo spazio per i rendiconti aziendali: i riflettori sono puntati su Galenica (+0,50%), SGS (+2,01) e Inficon (dato non ancora disponibile).