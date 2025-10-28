Vi è tuttora molta incertezza sul mercato. Keystone

La borsa svizzera apre in ribasso la seconda seduta della settimana: alle 09.03 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'448,90 punti, in flessione dello 0,63% rispetto a ieri.

Il mercato prende atto della chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +0,71% a 47'544,59 punti, Nasdaq +1,86% a 23'637,46 punti), che ha segnato nuovi record, e guarda anche all'andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei -0,58% a 50'219,18 punti).

A frenare i corsi sono diversi fattori di incertezza e la ritrosia degli investitori ad impegnarsi prima di conoscere l'andamento dei risultati aziendali di diversi grandi gruppi globali. In positivo viene invece visto l'allentamento della tensione sul fronte della vertenza commerciale fra Stati Uniti e Cina.

Sul fronte interno i riflettori sono puntati su Novartis (-3,17%), che nel terzo trimestre ha continuato a crescere, ma a ritmo meno veloce, a causa della concorrenza dei generici.

Sika (-1,34%) è da parte sua interessata negativamente dai cambiamenti di raccomandazione operati da JPMorgan e Morgan Stanley, mentre UBS (+0,31%) è confrontata con una causa avviata da un ex broker per 400 milioni di dollari.

Pure nel mercato allargato Julius Bär (-0,83%) ha annunciato l'apertura di una sede a Lisbona. Bucher (dato non ancora disponibile) e ISG (dato non ancora disponibile) hanno informato sull'andamento degli affari.