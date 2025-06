La borsa svizzera apre in calo (archivio) Keystone

La Borsa svizzera ha aperto in calo, preoccupata per il perdurare degli scontri tra Israele e Iran. L'indice SMI verso le 9.05 segnava -0,24% a 12'117,11 punti.

Keystone-SDA SDA

Viste le poche notizie provenienti dalla società, gli investitori si trattengono in vista degli annunci di politica monetaria, in particolare della Federal Reserve (Fed) statunitense mercoledì e della Banca nazionale svizzera (BNS) giovedì.

«Gli operatori di mercato sono cauti dopo un fine settimana di scontri tra Israele e Iran, ma la tendenza al ribasso rimane limitata», ha dichiarato Jochen Stanzl, analista di CMC Markets, in un commento. Secondo Stanzl, «gli operatori non dovrebbero aspettarsi un miglioramento della situazione in pochi giorni».

Le borse di Asia e Pacifico invece sono in recupero. Tokyo è la migliore con il Nikkei che sale dell'1,27%. Tra le Piazze cinesi Shanghai segna un +0,29%, Shenzhen un un +0,5%. Anche Hong Kong è positiva (+0,3%) dopo una serie di letture economiche in Cina tra cui le vendite al dettaglio che registrano la crescita più solida da dicembre.