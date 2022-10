La borsa apre poco mossa

Parte una nuova giornata sui mercati finanziari europei. Keystone

Apertura poco mossa per la borsa svizzera nella seduta di metà settimana: alle 09.05 l'indice dei valori guida SMI segnava 10'207,11 punti, in flessione dello 0,01% rispetto a ieri.

Il mercato prende atto della chiusura poco dinamica di Wall Street (Dow Jones +0,12% a 29’239,19 punti, Nasdaq -1,10% a 10'426,19 punti) e della scarsa verve delle piazze asiatiche, Tokyo in primis (Nikkei -0,02% a 26'396,83 punti).

I mercati rimangono sul chi vive, in attesa di conoscere domani i dati sull'inflazione negli Stati Uniti. Qualche indicazione importante potrebbe arrivare oggi con i prezzi alla produzione. Gli investitori temono che il rincaro galoppante rafforzi la Federal Reserve nella sua politica di rialzo dei tassi d'interesse: a questo proposito non passerà certo inosservata la pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione della Fed, prevista in giornata.

Nel frattempo stanno provocando un certo trambusto anche le ultime dichiarazioni della Banca d'Inghilterra riguardo alla prossima fine dei suoi interventi di stabilizzazione del mercato obbligazionario. E sullo sfondo rimangono la guerra in Ucraina e le sue conseguenze, prima fra tutte la crisi energetica europea.

Sul fronte interno Roche (+0,25%) ha annunciato il lancio di una nuova generazione di test Covid. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Richemont (+1,24%), mentre il meno convincente appare Credit Suisse (-2,53%). Nel mercato allargato hanno informato sull'andamento degli affari Bossard (dato non ancora disponibile), Leonteq (+5,48%) ed EFG (+0,65%).

ats