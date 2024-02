La giornata si presenta ricca di spunti, sia sul fronte aziendale che su quello macroeconomico. Keystone

La borsa svizzera apre poco mossa la quarta seduta della settimana: alle 09.10 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'416,18 punti, in flessione dello 0,11% rispetto a ieri.

Il mercato prende atto della chiusura contrastata di Wall Street (Dow Jones +0,13% a 38'612,24 punti, Nasdaq -0,32% a 15'580,87 punti) e guarda anche alle piazze asiatiche, con Tokyo ai massimi storici (Nikkei +2,19% a 39'098,68 punti).

I verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve pubblicati ieri sera hanno avuto un impatto limitato, confermando semplicemente la cautela dell'istituto nei confronti di tagli dell'interesse: la gran parte dei membri del comitato di politica monetaria ha messo in guardia dal pericolo di una riduzione troppo rapida del costo del denaro.

Sul fronte aziendale i risultati di Nvidia, colosso americano dei processori grafici ampiamente diffusi nell'industria informatica, stanno alimentando ulteriormente l'ottimismo del mercato riguardo al boom dell'intelligenza artificiale. Oggi la giornata si presenta carica anche di dati macroeconomici: sia negli Stati Uniti che nell'Eurozona saranno diffusi importanti indicatori.

Sul fronte interno i riflettori sono puntati su Nestlé (-3,51%), che ha pubblicato il bilancio 2023: la crescita delle vendite dell'azienda alimentare è rallentata più di quanto si temesse nell'ultimo trimestre e molti analisti speravano in qualcosa di più anche riguardo alle prospettive per l'anno in corso. Zurich (+1,72%) ha invece visto migliorare nettamente la redditività l'anno scorso e aumenterà il dividendo. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Alcon (+1,82%), mentre il meno convincente appare Sika (-0,23%).

Nel mercato allargato l'attenzione è concentrata su Sulzer (dato non ancora disponibile), Kudelski (+1,91%) e Cembra (+2,18%), che hanno informato sull'andamento degli affari.

