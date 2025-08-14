  1. Clienti privati
Mercati azionari La Borsa svizzera apre poco mossa

SDA

14.8.2025 - 09:03

Il mondo della finanza guarda già al vertice in Alaska.
Keystone

La borsa svizzera apre poco mossa la penultima seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'975,73 punti, in flessione dello 0,03% rispetto a ieri.

Keystone-SDA

14.08.2025, 09:03

14.08.2025, 09:11

Il mercato prende atto della chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +1,04% a 44'922,27 punti, Nasdaq +0,14% a 21'713,14 punti) e guarda anche all'andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei -1,45% a 42'649,26 punti).

Gli investitori mantengono un atteggiamento prudente, in vista dell'importante incontro di domani in Alaska fra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e l'omologo russo Vladimir Putin. Si tratterà di vedere quali soluzioni possono essere abbozzate per mettere fine alla guerra in Ucraina, che dura ormai da tre anni e mezzo. «Le aspettative sono alte e le borse potrebbero aver già scontato uno scenario molto positivo», ha affermato un operatore.

Sul fronte congiunturale una certa attenzione sarà data ai prezzi alla produzione e alle richieste iniziali di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti. Le opinioni riguardo ai tassi d'interesse sembrano comunque essere ormai concordi, dopo il dato sull'inflazione pubblicato martedì: in settembre la Federal Reserve abbasserà il costo del denaro.

A livello di singoli titoli l'attenzione è concentrata su Swiss Re (-2,32%), che ha visto i profitti salire nella prima parte dell'anno. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Givaudan (+0,58%), mentre il meno convincente appare Roche (-0,24%).

Nel mercato allargato Swissquote (+0,46%) ha presentato un semestrale in crescita e ha ritoccato al rialzo gli obiettivi annuali. Polypeptide (dato non ancora disponibile) dovrebbe essere sostenuta da una raccomandazione di UBS, mentre Flughafen Zürich (+0,92%) approfitta dei buoni dati pubblicati ieri in relazione al traffico di viaggiatori all'aeroporto di Zurigo.

