Mercati azionari La Borsa svizzera apre poco mossa

SDA

29.10.2025 - 09:03

Oggi è una giornata carica di eventi per gli operatori finanziari.
Keystone
Keystone

La borsa svizzera apre poco mossa la seduta di metà settimana: alle 09.03 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'364,10 punti, in progressione dello 0,03% rispetto a ieri.

Keystone-SDA

29.10.2025, 09:03

29.10.2025, 09:17

Il mercato prende atto della chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +0,34% a 47'706,37 punti, Nasdaq +0,80% a 23'827,49 punti), che ha segnato nuovi record, e guarda anche all'andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei +2,17% a 51,307,65 punti).

La giornata si presenta parecchio carica di eventi, fra risultati aziendali sia in Svizzera che all'estero – in serata pubblicheranno i conti i colossi americani Meta, Microsoft e Alphabet (Google) – e le attese per un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve. «Nel complesso, oggi gli investitori dovranno probabilmente fare gli straordinari e anche domani ci sarà molta carne al fuoco, con i dati di Apple e Amazon, la riunione della Banca centrale europea e l'incontro tra il presidente americano Donald Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping», ha affermato un operatore.

Sul fronte interno i riflettori sono puntati su UBS (+2,04%), che ha presentato un utile trimestrale nettamente superiore alle previsioni, su Logitech (+3,41%), che ha pure sorpreso in bene, e su Amrize (+5,03%), che ha visto i ricavi salire, ma i profitti scendere. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Roche (+0,61%), mentre il meno convincente appare Richemont (-0,93%).

Nel mercato allargato hanno informato sull'andamento degli affari Straumann (+3,36%) e Temenos (dato non ancora disponibile).

