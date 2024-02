È partita una nuova giornata sui mercati azionari europei. Keystone

La borsa svizzera apre poco variata la seconda seduta della settimana: alle 09.10 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'409,13 punti, in progressione dello 0,09% rispetto a ieri.

Il mercato è orfano delle indicazioni di Wall Street (chiusa ieri per festività) e guarda quindi alle piazze asiatiche, con Tokyo in rosso (Nikkei -0,28% a 38'363,61 punti), nel giorno in cui la banca centrale cinese ha abbassato il costo del denaro.

In generale gli investitori sono alla ricerca di nuovi impulsi, in una fase in cui in primo piano rimane la politica monetaria. Particolare attenzione viene quindi prestata ai verbali dell'ultima seduta della Federal Reserve, che saranno pubblicati domani. La giornata si presenta per contro povera di dati macroeconomici dagli Stati Uniti o dall'Eurozona.

Sul fronte interno sorvegliata speciale è Richemont (-0,44%), nel giorno della pubblicazione degli ultimi dati sull'export orologiero. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Sonova (+0,75%), mentre il meno convincente appare Holcim (-1,11%).

Nel mercato allargato l'attenzione è concentrata su Temenos (-0,39%), che ha diffuso i dati 2023 respingendo nel contempo le accuse di cattive pratiche contabili mosse da Hindenburg Research, società americana specializzata nelle vendite allo scoperto, e su Oerlikon (+4,27%), che ha annunciato delle dismissioni per far fronte al peggioramento dell'andamento degli affari.

