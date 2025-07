Cosa succederà sul fronte dei dazi? È la domanda che si pongono gli operatori. Keystone

La borsa svizzera apre quasi invariata la seconda seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'953,92 punti, in flessione dello 0,01% rispetto a ieri.

Keystone-SDA SDA

Il mercato prende atto della chiusura negativa di Wall Street (Dow Jones -0,94% a 44'406,36 punti, Nasdaq -0,92% a 20'412,52 punti) e guarda anche all'andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei +0,26% a 39'688,81 punti).

Il tema dominante rimane quello dei dazi, dopo che il presidente americano Donald Trump ha annunciato nuove barriere doganali per 14 paesi, fra cui Giappone e Corea del Sud. In Europa però il mercato azionario è sostenuto dalla speranza che l'Ue possa concludere con Washington un buon accordo in materia tariffaria.

Sul fronte interno Novartis (-0,07%) ha annunciato il via libera di Swissmedic a Coartem, un farmaco sviluppato per il trattamento della malaria. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Givaudan (+0,96%), mentre il meno convincente appare Sonova (-0,82%).