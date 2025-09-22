  1. Clienti privati
Mercati azionari La Borsa svizzera apre quasi invariata

SDA

22.9.2025 - 09:03

Toro o orso? Comincia una nuova settimana per i mercati finanziari.
Toro o orso? Comincia una nuova settimana per i mercati finanziari.
Keystone

La borsa svizzera apre quasi invariata la prima seduta della settimana: alle 09.03 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'107,35 punti, in flessione dello 0,02% rispetto a venerdì.

Keystone-SDA

22.09.2025, 09:03

22.09.2025, 09:04

Il mercato prende atto della chiusura positiva di venerdì a Wall Street (Dow Jones +0,37% a 46'315,27 punti, Nasdaq +0,72% a 22'631,48 punti) e guarda anche all'andamento odierno delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei +0,99% a 45'493,66 punti).

Questa settimana gli investitori si interesseranno soprattutto della pubblicazione di diversi dati macroeconomici americani: consentiranno di valutare la solidità dell'economia dopo il primo taglio dei tassi da parte della Federal Reserve quest'anno. Giovedì inoltre la Banca nazionale svizzera (BNS) procederà all'esame trimestrale della situazione economica e monetaria.

L'SMI torna da oggi alla sua normale configurazione a 20 titoli: è stata retrocessa Sonova (-0,09%). Logitech (-0,75%) viene scambiata senza la cedola del dividendo. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Roche (+1,17%), mentre il meno convincente appare Amrize (-1,94%).

