  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Mercati azionari La borsa svizzera apre quasi invariata

SDA

30.9.2025 - 09:03

Si annuncia una giornata non troppo movimentata.
Si annuncia una giornata non troppo movimentata.
Keystone

La borsa svizzera apre quasi invariata la seconda seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'008,22 punti, in progressione dello 0,01% rispetto a ieri.

Keystone-SDA

30.09.2025, 09:03

30.09.2025, 09:04

Il mercato prende atto della chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +0,15% a 46'316,07 punti, Nasdaq +0,48% a 22'591,15 punti) e guarda anche all'andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei -0,25% a 44'932,63 punti).

Il clima generale è orientato alla prudenza, in attesa dell'esito della disputa sul bilancio negli Stati Uniti, che potrebbe portare già stasera a una paralisi dell'amministrazione americana, il cosiddetto shutdown. Mancano inoltre notizie in grado di dare un indirizzo preciso ai corsi: l'evento della settimana è infatti in agenda per venerdì, quando negli Stati Uniti sarà pubblicato il rapporto mensile sul mercato del lavoro. L'incertezza generale favorisce l'oro, che stamani è salito a nuovi record.

Sul fronte interno al centro delle discussioni si trova ancora una volta UBS (+0,98%): nella sua risposta alla procedura di consultazione del Consiglio federale la banca ha ribadito la sua opposizione al progetto di modifica dei fondi propri, giudicato sproporzionato. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Swiss Lige (+0,54%), mentre il meno convincente appare Richemont (-0,56%).

I più letti

Maltempo in Spagna, allagamenti a Ibiza
Ecco perché il valore locativo non sarà abolito prima del 2028
Presto bisognerà dire addio a Windows 10, cosa fare se hai questo sistema operativo?
Merce del valore di milioni finisce nella spazzatura in Svizzera, ecco perché
Fermato in dogana con alcol, frittelle di carne e un gatto

Altre notizie

Politica monetaria. Banca nazionale: aumentati nettamente gli acquisti di divise

Politica monetariaBanca nazionale: aumentati nettamente gli acquisti di divise

Banche e normative. UBS critica il progetto di modifica dell'ordinanza sui fondi propri

Banche e normativeUBS critica il progetto di modifica dell'ordinanza sui fondi propri

Prospettive congiunturali. Barometro KOF in aumento, ma rimangono ombre su economia

Prospettive congiunturaliBarometro KOF in aumento, ma rimangono ombre su economia