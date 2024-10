Partenza negativa oggi alla Borsa svizzera (foto d'archivio) Keystone

Avvio di seduta in negativo oggi alla Borsa svizzera. Nelle prime battute l'indice dei valori guida SMI cedeva lo 0,17% a 12'283,57 punti.

Partenza all'insegna della debolezza anche per i principali mercati europei: a Milano il Ftse Mib segna un -0,02%, a Francoforte il Dax scende dello 0,2%, a Parigi il Cac 40 perde lo 0,22% e a Londra il Ftse 100 si contrae dello 0,39%.

La Borsa di Tokyo ha concluso l'ultima seduta della settimana in leggero aumento, trainata dalla tecnologia dopo i risultati della Taiwan Semiconductor, mentre aumenta l'incertezza sull'esito delle elezioni politiche di fine mese in Giappone, come evidenziato dai recenti sondaggi, con la possibile riduzione dei consensi per il partito conservatore alla guida dell'attuale esecutivo. Il listino di riferimento Nikkei segna una variazione appena positiva dello 0,18%, a quota 38'981,75, aggiungendo 70 punti. Sul mercato dei cambi lo yen rimane debole sul dollaro, a 149,80 e sull'euro a 162,40.

Ieri Wall Street ha chiuso in ordine sparso: il Dow Jones è salto dello 0,37% a 43'238,72 punti stabilendo un nuovo record, il Nasdaq è avanzato dello 0,04% a 18'373,61 punti mentre lo S&P 500 è sceso dello 0,02%.

