Avvio in flessione oggi alla Borsa svizzera (foto d'archivio) Keystone

Avvio in flessione oggi alla Borsa svizzera: verso le 9.20 l'indice dei valori guida SMI scendeva dello 0,35% a 12'063,58 punti.

SDA

Partenza all'insegna della cautela per i principali mercati europei, dopo la performance negativa della vigilia. Sotto i riflettori ci sono ancora gli esiti delle trimestrali, in modo particolare quelle del settore del lusso, dell'auto e della tecnologia. Dagli Stati Uniti attesa per l'indice dei prezzi, uno degli elementi che sarà valutato dalla Fed per l'allentamento della politica monetaria. A Milano il primo indice Ftse Mib cede lo 0,14%, a Parigi il Cac 40 risulta poco mosso (+0,08%), a Francoforte il Dax è in calo dello 0,24% e a Londra il Ftse 100 guadagna lo 0,27%.

La Borsa di Tokyo conclude l'ultima seduta della settimana in ribasso, con gli scambi caratterizzati da un'ampia volatilità, nel tentativo di limitare le perdite dopo la maggiore contrazione giornaliera, quella di ieri, negli ultimi otto anni.L'indice di riferimento Nikkei segna una perdita dello 0,53% a quota 37'667,41, con una flessione di 202 punti, terminando in negativo per il settimo giorno consecutivo.

Wall Street ha chiuso ieri contrastata. Il Dow Jones è salito dello 0,20% a 39'935,07 punti, il Nasdaq ha perso lo 0,93% a 17'181,73 punti mentre lo S&P 500 ha ceduto lo 0,51% a 5399,23 punti.

ats