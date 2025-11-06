  1. Clienti privati
Mercati azionari Avvio in calo per la Borsa svizzera

SDA

6.11.2025 - 09:37

La sede della Borsa svizzera (foto d'archivio)
La sede della Borsa svizzera (foto d'archivio)
Keystone

Avvio in calo oggi alla borsa svizzera. Intorno alle 9.15 08 l'indice dei valori guida SMI segnava un -0,40% a 12'314,45 punti.

Keystone-SDA

06.11.2025, 09:37

06.11.2025, 09:42

Partenza debole anche per le principali piazze europee: Milano progredisce dello 0,14%, mentre Parigi è sotto la parità (-0,02%), Francoforte perde lo 0,22% e Londra è leggermente positiva (+0,05%) in attesa della Bank of England sui tassi.

Da parte sua la borsa di Tokyo prova a recuperare terreno dopo la correzione segnata nelle ultime due sedute che hanno visto l'indice di riferimento perdere oltre 2000 punti, con gli investitori che scommettono nuovamente sulla sostenibilità del rally della tecnologia, in scia ai segnali di ripresa del listino statunitense Nasdaq. Il Nikkei mostra un rialzo dell'1,34%, a quota 50'883,68 punti. Sul fronte valutario lo yen torna a stabilizzarsi sul dollaro a 153,90, e si indebolisce sull'euro, a 177,10.

Ieri Wall Street ha chiuso positiva: il Dow Jones è salito dello 0,48% a 47'311,00 punti, il Nasdaq è avanzato dello 0,65% a 23'499,80 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,37% a 6'796,31 punti.

