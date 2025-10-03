  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Mercati azionari Avvio in positivo per la borsa svizzera

SDA

3.10.2025 - 09:26

Apertura in rialzo per la Borsa svizzera (foto d'archivio)
Apertura in rialzo per la Borsa svizzera (foto d'archivio)
Keystone

Avvio in rialzo oggi alla Borsa svizzera. Poco dopo le 9.00 l'indice dei valori guida SMI segnava un +0,28% a 12'461,92 punti.

Keystone-SDA

03.10.2025, 09:26

03.10.2025, 09:28

Partenza in positivo anche per le principali piazze europee: la migliore appare Milano (+0,53%) seguita da Parigi (+0,45%), Francoforte (+0,36%) e Londra (+0,33%)

Gli investitori sono frenati dallo shutdown negli Stati Uniti e dai dati sulla disoccupazione che potrebbero non essere resi noti nel pomeriggio.

La Borsa Tokyo ha chiuso in forte rialzo con il Nikkei 225 che ha segnato un +1,85% a 45'769,50 punti sui nuovi massimi prima di un voto chiave del partito al governo che eleggerà il prossimo primo ministro del Paese e in scia ai guadagni dei titoli tecnologici dopo la partnership siglata tra Hitachi (+9,5%) e OpenAI.

Ieri Wall Street ha terminato la seduta positiva nonostante lo shutdown. Il Dow Jones ha guadagnato lo 0,17% a 46.519,72 punti, il Nasdaq è salito dello 0,39% a 22.844,05 punti e lo S&P 500 ha messo a segno un + 0,06% a 6'715,35 punti.

I più letti

Haddad blocca il piano Trump: la divisione interna ad Hamas mette a rischio l'accordo
Stefano De Martino e Caroline Tronelli: ecco il retroscena della lite al ristorante
Ecco cosa c'è da sapere sulla nuova variante di Covid «Frankenstein»
Enrico Varriale licenziato dalla Rai per gravi episodi avvenuti sul posto di lavoro
Influencer muore in diretta su TikTok, i fan lo vedono precipitare durante una scalata

Altre notizie

Mercati azionari. La Borsa svizzera chiude in rialzo: SMI +0,64%

Mercati azionariLa Borsa svizzera chiude in rialzo: SMI +0,64%

Economia. Nel 2026 il commercio globale perderà slancio

EconomiaNel 2026 il commercio globale perderà slancio

Bilancio intermedio. Estate positiva per gli impianti di risalita svizzeri

Bilancio intermedioEstate positiva per gli impianti di risalita svizzeri