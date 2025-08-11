  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Mercati azionari Avvio positivo per la Borsa svizzera

SDA

11.8.2025 - 09:22

Parte bene la giornata per la Borsa svizzera.
Parte bene la giornata per la Borsa svizzera.
Keystone

Apertura positiva questa mattina per la Borsa svizzera. In avvio l'indice dei titoli guida SMI guadagnava lo 0,58% a 11'935,15 punti.

Keystone-SDA

11.08.2025, 09:22

11.08.2025, 09:26

I mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico sono risultati generalmente in rialzo in attesa di un accordo fra Cina e Usa sui dazi, così come dei risultati dell'incontro di ferragosto tra Russia e Stati Uniti sulla guerra in Ucraina. Tokyo era chiusa per festività.

Apertura tendenzialmente positiva per i principali mercati europei: in rialzo dello 0,1% sia Londra che Parigi, con Francoforte piatta. Milano guadagna invece lo 0,30%.

I più letti

Uomo trovato mummificato in casa, il fratello non l'ha mai detto. Perché?
Roger Federer tornerà a giocare a tennis, ecco dove e quando
Neal McDonough ignorato da Hollywood per un suo curioso principio, ecco quale
Svizzera sotto la morsa della canicola: la Confederazione mette in guardia da caldo e incendi
La principessa Kate perde a sorpresa il trofeo di reale più gradita

Altre notizie

Esportazioni. Italia: l'export sale del 4,9% annuo a giugno, spinta dagli USA

EsportazioniItalia: l'export sale del 4,9% annuo a giugno, spinta dagli USA

Alimenti. Il consumo di prodotti biologici si stabilizza nel 2024

AlimentiIl consumo di prodotti biologici si stabilizza nel 2024

Farmaceutica. Novartis: buoni risultati per il rimedio della Sindrome di Sjögren

FarmaceuticaNovartis: buoni risultati per il rimedio della Sindrome di Sjögren