  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Mercati azionari Avvio positivo per la Borsa svizzera

SDA

12.8.2025 - 09:23

Avvio di seduta positivo per la Borsa svizzera.
Avvio di seduta positivo per la Borsa svizzera.
Keystone

Apertura positiva questa mattina per la Borsa svizzera, nella sua seconda seduta settimanale. Attorno alle 9:05 l'indice dei titoli guida SMI guadagnava lo 0,12% rispetto a ieri a 11'884,70 punti.

Keystone-SDA

12.08.2025, 09:23

12.08.2025, 09:39

Avvio di seduta positivo anche per i principali mercati europei: Parigi guadagna lo 0,41% a 7'730 punti, Londra lo 0,25% a 9'152 punti, Francoforte lo 0,27% a 24'147 punti e Milano lo 0,34% 41'717 punti.

Ieri sera Wall Street ha dal canto suo chiuso la seduta in negativo: il Dow Jones ha lasciato sul terreno lo 0,45% a 43'975,89 punti, il Nasdaq ha ceduto lo 0,30% a 21'385,40 punti e lo S&P 500 ha perso lo 0,25% a 6'373,52 punti.

Buone notizie invece in Giappone, dove la Borsa di Tokyo ha aggiornato il record del luglio 2024 nella prima seduta della settimana, dopo la giornata di festività nazionale di ieri, sostenuta dall'ottimismo generale sulle trattative commerciali tra il Paese asiatico e l'amministrazione Trump, e la più recente tregua commerciale tra Cina e Stati Uniti. Il listino di riferimento Nikkei segna un rialzo del 2,15%, a quota 42'718,17, e un guadagno di quasi 900 punti.

I più letti

Ristorante licenzia un cameriere, ora gli deve 100'000 euro
Trump celebra una «vittoria monumentale», ma forse ha festeggiato troppo presto
Turisti svizzeri imbrattano un faro in Sardegna e poi campeggiano sotto di esso
Cena romantica tra Orlando Bloom e Angela Merkel? Ecco cosa c'è dietro
Dopo 9 anni arriva la proposta di Ronaldo a Georgina: «Sì, lo voglio». L'anello è da brividi
Ecco quando si vedranno al meglio le stelle cadenti di San Lorenzo

Altre notizie

Svizzera. La Cassa malatti KLuG chiude bottega a fine anno per problemi finanziari

SvizzeraLa Cassa malatti KLuG chiude bottega a fine anno per problemi finanziari

Svizzera. Domanda di alloggi di proprietà in crescita nel primo semestre

SvizzeraDomanda di alloggi di proprietà in crescita nel primo semestre

Svizzera. L'Associazione degli impiegati chiede aumenti salariali e maggiore sicurezza

SvizzeraL'Associazione degli impiegati chiede aumenti salariali e maggiore sicurezza