Borsa svizzera chiude in lieve aumento

Non ha chiuso lontana dalla parità la Borsa svizzera. Keystone

Chiusura in leggero aumento per la Borsa svizzera. Al termine delle contrattazioni l'indice dei titoli guida guadagna lo 0,09% a 11'266,68 punti, quello allargato SPI lo 0,06% a 14'500,09.

A livello congiunturale, l'economia tedesca potrebbe registrare una lieve contrazione nel 2023 e quindi andare «un po' meglio» rispetto alla contrazione dello 0,5% stimato a dicembre scorso, secondo quanto afferma la Bundesbank nel rapporto mensile. Dopo un altro calo del Pil nei primi tre mesi del 2023, «le cose potrebbero lentamente riprendersi nel corso dell'anno», viene puntualizzato nel report, «anche se in vista non c'è alcun miglioramento significativo».

Intanto per il mese di febbraio l'indice che misura la fiducia dei consumatori nelle prospettive dell'economia ha registrato il quarto rialzo consecutivo crescendo di 1,7 punti nell'Eurozona e di 1,5 punti nell'insieme Ue. Nonostante questi buoni risultati, la fiducia dei consumatori resta ancora ben al di sotto della media fatta registrate in passato sul lungo termine.

Rimanendo in Svizzera, secondo i dati pubblicati dall'Ufficio federale di statistica (UST) il numero di persone occupate è aumentato dello 0,8% rispetto allo stesso trimestre del 2021 e il tasso di disoccupazione secondo la definizione dell'Ufficio internazionale del lavoro (ILO) si è contratto, passando dal 4,4 al 4,1%.

Fra le blue chip, risultano contrastati i difensivi di peso, con Novartis – che oggi ha inaugurato una nuova fabbrica dedicata alle terapie RNA – in calo dello 0,44% a 79,94 franchi, e Roche e Nestlé in aumento rispettivamente dello 0,23% (a 279,85) e dello 0,24% (a 109,54). Stesso discorso per i bancari, con UBS in contrazione dello 0,39% a 20,21 e Credit Suisse – miglior titolo di giornata – in incremento dell'1,72% a 2,77.

Contrastati pure gli assicurativi: Zurich risulta in perdita dello 0,14% a 439,90 franchi, mentre Swiss Life sale dello 0,22% a 555,60 e Swiss Re dell'1,25% a 97,34. Da notare anche la buona prestazione di Lonza, in crescita dell'1,33% a 561,80.

