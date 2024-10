Lo SMI ha concluso l'ultima seduta di contrattazioni della settimana in territorio positivo. (Foto simbolica) Keystone

La borsa svizzera chiude in leggero rialzo l'ultima seduta della settimana: al termine delle contrattazioni l'indice dei valori guida SMI segna 12'184,00 punti, in progressione dello 0,09% rispetto a ieri.

Il mercato azionario svizzero è rimasto poco mosso questo pomeriggio, dopo un avvio leggermente negativo. Gli operatori parlano di scarso movimento nelle contrattazioni, con diverse società sotto i riflettori a seguito dei dati trimestrali.

In generale, gli investitori sono tornati ad essere più cauti rispetto alle ultime due settimane. Si fa riferimento alle imminenti elezioni presidenziali statunitensi.

Uno sguardo alla graduatoria odierna dello SMI rivela che Abb (+0,79% a 48,75 franchi) e Geberit ( +0,70% a 517,20 franchi) si sono collocate nelle prime posizioni. Restando nei titoli ciclici, i dati sono contrastanti per Holcim (+0,56% a 83,04 franchi) e Sika (-0,36% a 247,10 franchi), che oggi hanno reso noto l'andamento delle loro attività negli ultimi tre mesi, con un risultato chiaramente positivo e uno negativo. Nel mercato allargato, anche SGS (-4,11% a 91,56 franchi) ha pubblicato in giornata i suoi risultati trimestrali.

Il colosso farmaceutico Roche (+0,50% a 281,20 franchi) si è classificato terzo e un altro peso massimo difensivo, Novartis (+0,43% a 98,66 franchi), ha concluso poco distaccato. Ha rappresentato un'eccezione Nestlé (-0,33% a 84,54 franchi), che ha archiviato la settimana con cifre rosse.

La giornata odierna di contrattazione si è rivelata poco propizia per le aziende attive nel ramo delle assicurazioni. A bocce ferme, l'indice mostrava Zurich (-0,35% a 518,80 franchi) in quintultima posizione, mentre Swiss Re (-0,45% a 111,75 franchi) e SwissLife (-0,84% a 711,60 franchi) rispettivamente agli ultimi due posti. Nel settore bancario Ubs ha chiuso in territorio negativo (-0,36% a 27,87 franchi), al quartultimo posto.

