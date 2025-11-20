  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Mercati azionari Borsa svizzera: chiude in lieve rialzo

SDA

20.11.2025 - 17:39

È diminuita la paura di una bolla.
È diminuita la paura di una bolla.
Keystone

La borsa svizzera ha vissuto una seduta positiva, anche se meno tonica di quella di altri mercati continentali: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 12'543,06 punti, in progressione dello 0,10% rispetto a ieri.

Keystone-SDA

20.11.2025, 17:39

A trainare i corsi sono stati soprattutto i risultati di Nvidia: il colosso americano dei semiconduttori ha presentato un trimestre spettacolare, ben oltre le previsioni. Questo ha allontanato, almeno temporaneamente, i timori riguardo al possibile scoppio di una bolla legata all'intelligenza artificiale.

In primo piano è rimasta anche la politica monetaria: i pareri sono assai discordi circa l'eventualità che la Federal Reserve riduca i tassi di un quarto di punto in dicembre. In questo contesto molta attenzione è stata prestata al rapporto sul mercato del lavoro statunitense per settembre, che è stato pubblicato solo oggi a causa dello shutdown: sono stati creati molti più impieghi di quanto previsto. I dati di ottobre non saranno per contro diffusi, mentre quelli di novembre lo saranno con oltre una settimana di ritardo.

A livello di singoli titoli al centro dell'attenzione figurava oggi Novartis (-1,76% a 100,42 franchi), che teneva la giornata degli investitori. Poco tonica è apparsa anche Nestlé (-0,24% a 79,23 franchi), mentre maggiori soddisfazioni ha dato il terzo peso massimo difensivo, Roche (+0,52% a 311,80 franchi).

L'allontanarsi dello spettro di un'implosione dell'IA ha messo le ali ai titoli più legati agli Stati Uniti come ABB (+2,17% a 56,64 franchi), Amrize (+1,85% a 38,54 franchi) e Logitech (+1,75% a 88,14 franchi).

Richemont (+2,17% a 165,10 franchi) ha preso atto degli ultimi dati sull'export orologiero, mentre riguardo a UBS (-0,78% a 30,36 franchi) vanno segnalate le ultime dichiarazioni del CEO Sergio Ermotti, che ha stroncato come «sciocchezze» le speculazioni riguardo a un possibile addio dell'istituto alla Svizzera.

Nel mercato allargato Swatch (-0,30% a 166,80 franchi) è stata a sua volta influenzata dall'andamento delle esportazioni di orologi. All'indomani della giornata degli investitori Dätwyler (+11,24% a 156,40 franchi) è stata favorita da un giudizio di UBS.

I più letti

Le gemelle Kessler, l'eredità segreta: donazioni milionarie e un pacco misterioso
Xhaka sui tifosi kosovari: «È l'ultima cosa che mi aspettavo»
Stefano Bettarini: «Non lavoro e mi godo la vita»

Altre notizie

Giustizia. Meta condannata a pagare più di mezzo miliardo ai media in Spagna

GiustiziaMeta condannata a pagare più di mezzo miliardo ai media in Spagna

Svizzera. Inclusione disabili in azienda: c'è un divario tra teoria e pratica

SvizzeraInclusione disabili in azienda: c'è un divario tra teoria e pratica

Guerra commerciale. Un esperto: «L'accordo con gli USA è solo una tregua, Berna è di fronte a un ricatto»

Guerra commercialeUn esperto: «L'accordo con gli USA è solo una tregua, Berna è di fronte a un ricatto»