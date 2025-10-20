  1. Clienti privati
Mercati azionari La Borsa svizzera chiude in lieve ribasso

SDA

20.10.2025 - 17:38

L'inizio di settimana non è stato dinamico.
Keystone

La borsa svizzera avvia la nuova settimana con una seduta poco dinamica: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 12'635,02 punti, in flessione dello 0,07% rispetto a venerdì.

Keystone-SDA

20.10.2025, 17:38

20.10.2025, 17:39

I corsi sono stati almeno in parte sostenuti dai segnali positivi che sono arrivati dal fronte della vertenza commerciale fra Stati Uniti e Cina, nonché dall'attenuarsi delle tensioni in relazione alle banche regionali americane, che la settimana scorsa avevano fatto temere una possibile crisi finanziaria. Il rallentamento dell'economia in Cina non è stato considerato una grande sorpresa.

Gli occhi degli investitori sono già puntati su venerdì, quando negli Stati Uniti dovrebbe essere pubblicato – malgrado lo shutdown, il blocco delle attività governative federali americane non essenziali, in assenza di una legge di bilancio – il dato sull'inflazione. Sarà importante per cercare di prevedere i prossimi passi della Federal Reserve.

Ha pesato sul listino Roche (-0,92% a 281,10 franchi), che ha informato su diversi studi riguardanti i suoi prodotti, in occasione del congresso annuale della società oncologica europea: il concorrente AstraZeneca sembra però aver fatto meglio. Scarso supporto è giunto anche dagli altri due pesi massimi, Novartis (-0,08% a 104,14 franchi) e Nestlé (-1,04% a 83,95 franchi).

Holcim (+1,64% a 66,98 franchi), ha da parte sua annunciato l'acquisizione di un'azienda tedesca, un'operazione da 1,7 miliardi di franchi. Ha accelerato Amrize (+1,45% a 38,57 franchi), che può tirare un sospiro di sollievo dopo le turbolenze legate alla tenuta delle banche regionali americane. Si sono mossi meno gli altri valori particolarmente dipendenti dai cicli economici come ABB (+0,99% a 58,98 franchi), Geberit (+0,40% a 603,60 franchi), Kühne+Nagel (+0,65% a 155,30 franchi) e Sika (+0,31% a 175,55 franchi).

In ambito finanziario UBS (invariata a 30,28 franchi) ha arrancato dietro a Partners Group (+1,55% a 981,20 franchi). Con accenti diversi hanno terminato gli assicurativi Swiss Re (+0,55% a 145,95 franchi), Zurich (+0,97% a 555,60 franchi) e Swiss Life (-0,37% a 854,40 franchi).

Nel mercato allargato Aryzta (+1,40% a 53,10 franchi) ha pubblicato risultati trimestrali inferiori alle aspettative, ma il CEO Urs Jordi ha poi avuto parole tranquillizzanti nella successiva conferenza telefonica con gli analisti.

Allarme a New York per 432 Park: il supergrattacielo rischia di crollare
La sbalorditiva signora Grabow, vincitrice dell'Ironman delle Hawaii a... 80 anni
Rolex fa piazza pulita: i rivenditori indipendenti di orologi devono sparire
Mogol svela tutti i segreti di Lucio Battisti: tra musica, libertà e polemiche
Xi riunisce il Plenum per mettere a punto il Piano anti-Trump

Intelligenza artificiale. IA nelle aziende: la Svizzera è nella media europea

In Svizzera e non solo. Prezzi del pane sotto pressione al ribasso, il mercato è in fermento

Medicinali. Prosegue l'export farmaceutico svizzero in Russia, malgrado la guerra

