Mercati azionari Borsa svizzera chiude in negativo

SDA

17.11.2025 - 17:59

La sede della Borsa svizzera a Zurigo
La sede della Borsa svizzera a Zurigo
Keystone

Chiusura in ribasso oggi per la Borsa svizzera, al termine di una giornata senza scossoni. L'indice dei titoli guida SMI ha terminato le contrattazioni in calo dello 0,29% a 12'597,82 punti.

Keystone-SDA

17.11.2025, 17:59

17.11.2025, 18:04

Al mercato sono mancati gli impulsi, che dovrebbero giungere solo nei prossimi giorni. È attesa per mercoledì la pubblicazione dei conti di Nvidia e dovrebbero giungere indicazioni sulle future mosse della Fed – la banca centrale statunitense – sui tassi. In mattinata sono stati resi noti dati sul Pil svizzero nel terzo trimestre dell'anno (-0,5%), che non hanno contribuito a sostenere le contrattazioni.

Per quanto riguarda le blue chip, i pesi massimi hanno chiuso in ordine sparso: Novartis è salita dell'1,30% a 105,78 franchi, Roche dello 0,38%% a 287,20 franchi, mentre Nestlé ha perso lo 0,55% a 79,87 franchi.

Giornata negativa per il settore finanziario, e in particolare per Partners Group (-2,08%, a 932,40 franchi). UBS ha chiuso in parità, a 30,88 franchi, mentre sono scesi sotto la linea di demarcazione gli assicurativi Swiss Life (-0,67% a 864,40 franchi), Swiss Re (-2,75% a 141,55 franchi) e Zurich (-0,70% a 568,20 franchi).

Negativa la chiusura dei titoli particolarmente dipendenti dai cicli economici come ABB (-0,04% a 56,40 franchi), Amrize (-0,21% a 38,60 franchi), Geberit (-1,85% a 616,80 franchi), Holcim (-0,22% a 71,30 franchi), Kühne+Nagel (-1,93% a 152,35 franchi) e Sika (-2,13% a 151,95 franchi).

