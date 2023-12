L'edificio che ospita la Borsa svizzera a Zurigo Keystone

Chiusura in calo oggi per la Borsa svizzera, nel penultimo giorno di negoziazione dell'anno. L'indice dei titoli guida SMI ha terminato le contrattazioni facendo segnare una contrazione dello 0,51% a 11'057,55 punti.

Il mercato si è mosso poco, ma va detto che il periodo tra Natale e Capodanno è noto per essere generalmente povero di notizie in grado di influenzare il corso borsistico. Gli investitori hanno in gran parte chiuso i loro libri di investimento e difficilmente corrono nuovi rischi, ha commentato un analista interpellato dall'agenzia Awp.

Gli operatori sono tornati ad essere più cauti anche in relazione alle aspettative di un forte taglio dei tassi di interesse nel prossimo anno. Fra le poche notizie di giornata, le richieste di sussidi alla disoccupazione negli Stati Uniti, aumentate la scorsa settimana di 12'000 unità a quota 218'000. Gli analisti puntavano su 210'000.

Per quanto riguarda le blue chip, le uniche note positive di giornata sono Lonza (+0,17% a 351,80 franchi) e Alcon (+0,12% a 65,54 franchi). Hanno chiuso sotto la linea di demarcazione tutti gli altri titoli, a cominciare dai pesi massimi difensivi Nestlé (-0,05% a 96,79 franchi), Roche (-0,51% a 242,45 franchi), e Novartis (-0,19% a 84,04 franchi).

Giornata negativa anche per i titoli finanziari quali UBS (-1,63% a 25,94 franchi), maglia nera di giornata, Partners Group (-0,12% a 1'211,00 franchi) e Zurich (-0,64% a 435,80 franchi).

Perdite sono state messe a segno anche dai valori particolarmente sensibili ai cicli economici quali ABB (-0,67% a 37,05 franchi), Holcim (-0,57% a 65,88 franchi), Kühne+Nagel (-0,90% a 287,60 franchi) e Sika (-0,55% a 271,70 franchi)

mh, ats