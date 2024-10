La sede della Borsa svizzera a Zurigo Keystone

Chiusura in ribasso oggi per la Borsa svizzera, al termine di una giornata segnata da un progressivo calo. L'indice dei titoli guida SMI ha terminato le contrattazioni in contrazione dell'1,10% a 11'967,70 punti.

SDA

Sui mercati prevale la cautela in vista delle elezioni americane del 5 novembre e della diffusione dei dati macroeconomici su Pil, inflazione e mercato del lavoro americano attesi in settimana. Resta tesa la situazione geopolitica internazionale, con i conflitti in Ucraina, Medio Oriente e i crescenti timori per la situazione nella penisola coreana.

Sul listino principale, occhi puntati oggi su UBS, che ha presentato risultati trimestrali decisamente superiori alle attese degli analisti. Il titolo ha toccato un nuovo massimo annuale e pluriennale (29,57 franchi), prima di scivolare nel corso della seduta e chiudere in calo del 4,53% a 27,18 franchi, maglia nera di giornata.

Nello stesso comparto, Partners Group ha perso l'1,51% a 1239,00 franchi. Giornata negativa anche per gli assicurativi Swiss Re (-0,62% a 111,70 franchi) , Swiss Life (-0,61% a 713,20 franchi) e Zurich (+0,81% a 516,00 franchi).

Sotto la linea di demarcazione i pesi massimi difensivi Novartis (-0,41% a 95,35 franchi), Nestlé (-0,77% a 82,42 franchi) e Roche (-1,01% a 273,50 franchi).

Sul mercato allargato, l'interesse degli investitori era in particolare per il gigante dei generici Sandoz, che oggi ha annunciato di aver registrato un aumento dei ricavi nei primi nove mesi dell'anno. Il suo titolo ha chiuso in progressione del 3,70% a 1,41 franchi.

mh, ats