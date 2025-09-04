  1. Clienti privati
Mercati azionari La Borsa svizzera chiude in netto rialzo. Ecco perché

SDA

4.9.2025 - 17:39

È stata una buona giornata per il mercato elvetico.
Keystone

La borsa svizzera chiude in chiaro rialzo e archivia la migliore seduta dal mese di luglio: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 12'383,47 punti, in progressione dell'1,50% rispetto a ieri.

Keystone-SDA

04.09.2025, 17:39

04.09.2025, 17:42

I corsi sono stati sostenuti dalla speranza di un abbassamento dei tassi d'interesse da parte della Federal Reserve e dall'allentamento della tensione sul fronte dei rendimenti obbligazionari statunitensi.

Negli Usa il settore privato ha infatti creato in agosto meno impieghi di quanto ci si aspettasse e le richieste di sussidio alla disoccupazione sono risultate più numerose del previsto.

Il contesto apre quindi la strada a un possibile taglio dei tassi. La prudenza rimane comunque d'obbligo, in attesa della pubblicazione – nella giornata di domani venerdì, – del rapporto mensile sul mercato del lavoro americano.

Bene i pesi massimi

Hanno soprattutto trainato il listino Nestlé (+1,58% a 75,89 franchi), che ha recuperato sensibilmente terreno dopo le vicissitudini legate al licenziamento del suo Ceo Laurent Freixe, e Roche (+2,30% a 275,70 franchi), mentre un po' meno ispirato è apparso il terzo peso massimo difensivo, Novartis (+0,81% a 103,92 franchi).

ABB (+2,84% a 55,06 franchi) ha segnato un nuovo record, grazie all'inserimento in un elenco di titoli privilegiati da Citigroup.

Fra i valori maggiormente dipendenti dalla congiuntura si sono mossi bene anche Geberit (+1,59% a 588,40 franchi), Holcim (+2,18% a 66,50 franchi), Kühne+Nagel (+1,30% a 163,40 franchi) e Sika (+0,96% a 184,15 franchi), mentre si è smarcata Amrize (-0,31% a 41,71 franchi).

Col vento in poppa anche UBS

In ambito finanziario UBS (+1,95% a 32,44 franchi) è stata preferita a Partners Group (-0,37% a 1068,50 franchi), su cui ha pesato l'abbassamento di obiettivo di corso operato da JPMorgan e Kepler Cheuvreux.

Hanno rimbalzato, dopo le perdite di ieri, gli assicurativi Swiss Life (+1,56% a 848,40 franchi), Swiss Re (+1,57% a 142,65 franchi) e Zurich (+1,69% a 579,20 franchi).

Nel mercato allargato Dormakaba (+2,74% a 713,00 franchi) ha beneficiato di un giudizio di Kepler Cheuvreux. Una raccomandazione della Banca cantonale di Zurigo ha messo le ali alla ticinese Interroll (+4,31% a 2300,00 franchi).

