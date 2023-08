I mercati azionari restano sotto pressione Keystone

Il mercato azionario svizzero è rimasto sotto pressione nell'ultima seduta della settimana.

La Borsa svizzera ha trascorso l'intera giornata ben al di sotto della linea di demarcazione con l'indice dei valori guida SMI che nel pomeriggio ha toccato i valori più bassi da marzo per poi ridurre le perdite e chiudere in calo dello 0,42% a 10'839,06 punti.

Sui mercati pesano i timori sull'economia cinese, con il settore immobiliare in difficoltà nel giorno in cui il colosso Evergrande ha presentato istanza di fallimento. La preoccupazione principale degli investitori però riguarda i tassi, a pochi giorni dall'avvio del summit della Federal Reserve (Fed) che si terrà a Jackson Hole tra il 24 e il 26 agosto. L'inflazione in Giappone e nell'Eurozona – i cui dati sono stati resi noti oggi – si è rivelata in linea con le stime, mentre nel Regno Unito le vendite al dettaglio sono rallentate oltre le attese.

In questo contesto anche l'indice SMI ha continuato la sua discesa a fine settimana arrivando verso le 15.00 a perdere l'1,12% a 10'763,04 punti. Sul listino principale, le fosche prospettive economiche in Cina hanno pesato in particolare su Richemont (-1,41% a 122,65 franchi), essendo l'Asia una delle regioni chiave per le vendite.

In ordine sparso hanno invece chiuso titoli maggiormente sensibili alla congiuntura, con perdite consistenti registrate da Sika (-1,24% a 247,50 franchi). Holcim ha segnato un -0,37% (a 59,34 franchi), mentre ABB e Geberit hanno guadagnato rispettivamente lo 0,22% (a 32,57 franchi) e lo 0,29% (a 442,80 franchi).

Deboli hanno terminato la seduta anche i valori finanziari: UBS ha perso lo 0,67% a 20,65 franchi e Partners Group lo 0,15% a 923,40 franchi. Tra gli assicurativi Zurich ha ceduto lo 0,47% (a 405,70 franchi), Swiss Life lo 0,41% (a 536,80 franchi) e Swiss Re lo 0,57% (a 83,88 franchi).

Per quanto riguarda i pesi massimi, unico in crescita è stato Nestlé (+0,54% a 103,86 franchi). Roche ha ceduto l'1,12% a 255,05 franchi e Novartis lo 0,52% a 89,39 franchi. Quest'ultima ha reso noto oggi i dettagli del progetto di scorporo della sua filiale di generici Sandoz, che dovrebbe essere quotata in borsa intorno al 4 ottobre.

ev, ats