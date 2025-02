La Borsa svizzera chiude la seduta in positivo (foto d'archivio) Keystone

Chiusura in rialzo nella prima seduta della settimana per la Borsa svizzera: partita cauta ha poi preso maggiormente vigore nel corso della giornata per terminare con l'indice dei valori guida SMI in progressione dello 0,27% a 12'875,08 punti.

Keystone-SDA, ev, ats SDA

I mercati, orfani di Wall Street per la festa dei Presidenti, erano incentrati sul vertice di Parigi sull'Ucraina con l'appello della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ad aumentare la difesa europea.

A livello interno, gli investitori sembrano aver accolto con favore i risultati provvisori relativi all'andamento del prodotto interno lordo (Pil) svizzero pubblicati oggi dalla Segreteria di Stato dell'economia (Seco).

Sul listino principale non in maniera unitaria appaiono i pesi massimi difensivi: Nestlé e Roche registrano un leggero calo (-0,07% entrambi) a rispettivamente a 82,42 franchi e a 294,30 franchi Novartis sale invece dello 0,39% a 95,74 franchi.

Nel comparto finanziario si è messo in evidenza UBS (+0,83% a 30,43 franchi) mentre Partners Group ha chiuso in flessione dello 0,14% a 1420,50 franchi.

Tutti in crescita gli assicurativi con Swiss Life che è progredita dell'1,18% a 773,00 franchi, Zurich dello 0,78% a 567,80 franchi e Swiss Re dello 0,68% a 140,90 franchi.

Tra valori particolarmente dipendenti dalla congiuntura maglia nera per Sika che arretra dello 0,78% a 240,20. In progressione invece si mostrano ABB (+1,25% a 51,86 franchi), Geberit (+0,26% a 536,00 franchi), Kühne+Nagel (+0,24% a 209,70 franchi) e Holcim (+0,73% a 99,34 franchi).