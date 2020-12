La Borsa svizzera chiude in progressione 

Giornata interamente in territorio positivo per la piazza zurighese. Keystone

La borsa svizzera ha archiviato in positivo una seduta piuttosto ispirata, caratterizzata sin dal mattino dal segno più. L'indice dei valori guida SMI ha chiuso guadagnando l'1,12% a 10'456,78 punti e il listino allargato SPI l'1,01% a 13'007,14 punti.

Partita bene seguendo la via indicata da Wall Street, che ieri ha spento le luci dopo aver toccato valori record, la piazza zurighese ha proseguito convincendo, nonostante l'attesa dei mercati per la riunione della Fed in agenda stasera. Più tardi è prevista anche una conferenza stampa del presidente della banca centrale americana, Jerome Powell.

In generale è rimasta alta l'attenzione sui temi tormentone di questi giorni, ovvero i negoziati Regno Unito-Unione Europea in vista della Brexit e i preparativi per le campagne di vaccinazione contro il coronavirus in giro per il mondo.

Da segnalare inoltre come gli Usa abbiano ufficialmente messo la Svizzera nella lista dei Paesi ritenuti manipolatori di valuta. La Banca nazionale svizzera ha subito smentito e affermato che manterrà il suo approccio in termini di politica monetaria, rimanendo pronta a intervenire sul mercato dei cambi in considerazione della situazione economica elvetica e non per ottenere vantaggi concorrenziali. Chiarimenti saranno però necessari con Washington.

Tra le blue chip, si sono fatti notare in particolare gli assicurativi, con Zurich Insurance (+3,17% a 367.90 franchi), Swiss Re (+3,01% a 83.62 franchi) e Swiss Life (+2,53% a 409.60 franchi) tutti scatenati. Nello stesso comparto finanziario hanno faticato di più i bancari UBS (+0,40% a 12.625 franchi) e Credit Suisse (+0,18% a 11.29 franchi).

Fra i pesi massimi difensivi il colosso farmaceutico Roche (+1,60% a 308.00 franchi) ha messo in fila la concorrente Novartis (+1,05% a 80.52 franchi) e Nestlé (+0,96% a 100.58 franchi). Nel lusso prestazioni simili per Swatch (+0,26% a 233.00 franchi) e Richemont (+0,40% a 79.38 franchi).

Senza una precisa direzione i ciclici, con LafargeHolcim (+1,07% a 47.37 franchi) smarcatasi in positivo e ABB (invariata a 24.01 franchi) che ha ristagnato. Hanno invece perso terreno, e sono stati i soli titoli a farlo oggi, Sika (-0,04% a 228.90 franchi) e Geberit (-0,19% a 526.00 franchi).