È stata una giornata tranquilla, cosa non molto usuale nelle ultime settimane. Keystone

La borsa svizzera chiude in moderato rialzo una seduta trascorsa interamente in territorio positivo: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 12'624,20 punti, in progressione dello 0,36% rispetto a ieri e su livelli che non si vedevano dal gennaio 2022.

Keystone-SDA, hm, ats SDA

La giornata si è presentata tranquilla, cosa inusuale negli ultimi tempi. Dopo il terremoto sul fronte dei dazi di inizio settimana e le esternazioni su Gaza, nelle ultime 24 ore non sono più giunte novità sulla visione del mondo e dell'economia da parte del nuovo presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha commentato un operatore.

I mercati continuano comunque a osservare con attenzione l'evoluzione dei rapporti commerciali globali, in particolare quelli fra Usa e Cina: al momento viene segnalata una certa attenuazione della tensione. Sul fronte congiunturale vi è attesa per il rapporto mensile sul mercato del lavoro americano, che sarà pubblicato domani: ieri i dati ADP sono risultati migliori del previsto, cosa che fa pensare a un'economia statunitense ancora particolarmente robusta, mentre di oggi è la notizia di richieste settimanali di sussidio disoccupazione superiori a quanto previsto.

Il clima un po' più tranquillo ha aiutato i valori particolarmente dipendenti dalla congiuntura come ABB (+1,16% a 49,60 franchi), Geberit (+2,25% a 517,00 franchi), Holcim (+3,65% a 94,20 franchi), Kühne+Nagel (+1,04% a 204,10 franchi) e Sika (+2,73% a 233,30 franchi). Ha trainato il listino Nestlé (+0,31% a 77,50 franchi), mentre meno ispirati sono apparsi gli altri due pesi massimi difensivi, Novartis (-0,88% a 97,71 franchi) e Roche (-1,24% a 287,70 franchi).

I riflettori sono rimasti puntati su UBS (+3,64% a 30,16 franchi), che anche grazie a un commento positivo di Goldman Sachs ha trovato un rimbalzo dopo due giorni di perdite causate dalle incertezze legate ai requisiti che saranno imposti sul capitale proprio, con effetti a cascata sulla possibilità di effettuare riacquisti di azioni. Nello stesso ambito finanziario non ha sfigurato Partners Group (+1,61% a 1418,00 franchi) e tutti con il segno più hanno terminato anche gli assicurativi Swiss Re (+0,64% a 141,15 franchi), Swiss Life (+0,51% a 753,20 franchi) e Zurich (+0,82% a 563,20 franchi).

Nel mercato allargato si è guardato a Leonteq (-11,06% a 17,70 franchi) e a Dätwyler (+1,74% a 140,60 franchi), che hanno informato sull'andamento degli affari.