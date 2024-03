È stata una giornata positiva per il mercato elvetico. Keystone

La borsa svizzera chiude in rialzo, per la prima volta questa settimana: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 11'546,47 punti, in progressione dello 0,72% rispetto a ieri. Il valore finale è anche il nuovo massimo dell'anno.

Nella molto attesa audizione davanti a una commissione della Camera dei rappresentanti il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha detto che tagli dei tassi di interesse saranno probabilmente appropriati quest'anno: l'istituto non ha però alcuna fretta di ridurre il costo del denaro, aspetterà fino a quando non sarà convinto di aver vinto la battaglia contro l'inflazione. La corsa dei prezzi è sì rallentata, ma il rincaro resta superiore al 2%, ha chiosato il 71enne.

Sul fronte congiunturale non sono intanto passati inosservati gli ultimi dati Adp sulla creazione di impieghi negli Stati Uniti, con un dato rivelatosi inferiore alle previsioni. Venerdì saranno pubblicate le statistiche ufficiali sul lavoro. Prima di allora, domani, l'attenzione si sposterà sull'Eurozona: è in programma la riunione della Banca centrale europea (Bce).

In Svizzera si è messa in mostra Givaudan (+1,65% a 3761,00 franchi), che ha potuto approfittare dei buoni risultati diffusi dal concorrente tedesco Symrise. Quasi tutti in positivo hanno terminato anche i valori particolarmente dipendenti dalla congiuntura quali ABB (+0,79% a 40,70 franchi), Holcim (-0,05% a 73,52 franchi), Kühne+Nagel (+0,93% a 248,30 franchi) e Sika (+0,95% a 256,20 franchi).

In ambito finanziario acquisti sono stati segnalati su UBS (+0,90% a 25,85 franchi) e soprattutto su Partners Group (+1,45% a 1261,00 franchi). Ben intonata si è rivelata fin da subito anche Nestlé (+0,98% a 92,83 franchi) e nel finale di seduta più tonici sono apparsi pure gli altri due pesi massimi difensivi, Roche (+0,51% a 235,90 franchi) e Novartis (+0,57% a 91,06 franchi).

Nel mercato allargato Temenos (-0,57% a 66,32 franchi) ha annunciato che il rapporto 2023 sarà pubblicato probabilmente il 15 aprile, per far coincidere i tempi con l'indagine indipendente sui conti. U-Blox (+0,23% a 86,40 franchi) ha reso noto il bilancio 2023 e ha dimezzato il dividendo. Belimo (+3,48% a 446,60 franchi) ha beneficiato di una raccomandazione di HSBC.

hm, ats