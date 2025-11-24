  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Mercati azionari La borsa svizzera chiude in rialzo, SMI +0,17%

SDA

24.11.2025 - 17:41

La settimana è partita bene.
La settimana è partita bene.
Keystone

La borsa svizzera avvia la settimana con una seduta quasi tutta in rialzo, ma dominata comunque dalla cautela: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 12'654,12 punti, in progressione dello 0,17% rispetto a venerdì.

Keystone-SDA

24.11.2025, 17:41

24.11.2025, 17:56

I corsi sono stati sostenuti dalla prospettiva di un abbassamento dei tassi d'interesse negli Stati Uniti, in particolare dopo le dichiarazioni di un membro della Federal Reserve. Rimangono comunque le incertezze in materia di tenuta dell'economia americana, in un contesto in cui l'inflazione rimane ancora elevata.

In Europa non è passato inosservato l'indice Ifo della fiducia delle imprese tedesche, che in novembre è ulteriormente peggiorato. Qua e là sono quindi scattati alcuni realizzi di guadagno, tanto più che l'indice SMI continua tuttora a mostrare una buona performance nel corso di quest'anno.

A livello di singoli titoli in primo piano si è trovata Logitech (+3,285% a 90,64 franchi), in forte ascesa sulla scia del buon andamento dei valori tecnologici. Bene orientate sono apparse anche diverse azioni particolarmente dipendenti dai cicli economici quali ABB (+2,09% a 55,76 franchi), Sika (+0,73% a 151,90 franchi) – che è stata favorita anche da una raccomandazione di Citigroup – e Amrize (+0,76% a 38,70 franchi).

In ambito finanziario si è mossa poco UBS (-0,07% a 29,75 franchi), mentre fra i pesi massimi difensivi Novartis (+0,12% a 103,00 franchi) è stata preferita a Nestlé (-0,28% a 80,54 franchi) e Roche (-1,49% a 310,90 franchi).

Nel mercato allargato Julius Bär (-4,41% a 55,92 franchi) ha informato sull'andamento degli affari dopo dieci mesi: la banca ha ottenuto risultati migliori del previsto, ma dopo una verifica finale del portafoglio crediti ha dovuto svalutare altri 149 milioni di franchi.

I più letti

Ecco le verità sui prodotti a basso costo che sorprendono persino gli esperti
La nave Spiridon II, con a bordo 3'000 bovini, è irrintracciabile da giorni
L'avvertimento del principe Filippo a Harry: «Si esce con le attrici, non le si sposa»
Michelle Hunziker si emoziona per Aurora, ma non per Tronchetti Provera: «No comment»
Scoppia la polemica per i parcheggi a Como, ecco le nuove tariffe che fanno infuriare

Altre notizie

Farmaceutica. Sostenibilità futura, buoni voti per Roche e Novartis

FarmaceuticaSostenibilità futura, buoni voti per Roche e Novartis

Turismo. Pernottamenti ancora in crescita in Svizzera, +4,3% in ottobre

TurismoPernottamenti ancora in crescita in Svizzera, +4,3% in ottobre

Stradali. Più bici e pedoni, Grigioni vogliono sviluppare la mobilità lenta

StradaliPiù bici e pedoni, Grigioni vogliono sviluppare la mobilità lenta