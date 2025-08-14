Il mercato elvetico si è rivelato in generale un po' meno tonico di altre piazze europee. Keystone

La borsa svizzera chiude in rialzo, per la sesta volta consecutiva: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 12'001,61 punti, in progressione dello 0,19% rispetto a ieri, mercoledì.

Gli investitori hanno mantenuto un atteggiamento prudente, in vista dell'importante incontro di domani, venerdì, in Alaska fra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e l'omologo russo Vladimir Putin.

Si tratterà di vedere quali soluzioni possono essere abbozzate per mettere fine alla guerra in Ucraina, che dura ormai da tre anni e mezzo.

«Le aspettative sono alte e le borse potrebbero aver già scontato uno scenario molto positivo», ha affermato un operatore.

Cresce l'inflazione negli Stati Uniti?

Sul fronte congiunturale una certa attenzione è stata prestata ai dati macro americani relativi alle richieste di sussidio disoccupazione e, soprattutto, ai prezzi alla produzione, saliti oltre le attese.

Un indicatore, quest'ultimo, che riaccende i timori riguardo a una crescita dell'inflazione, proprio in un momento in cui le opinioni si era ormai fatte concordi circa un prossimo taglio dei tassi d'interesse da parte della Federal Reserve.

SMI sopra i 12.000 punti

Intanto per la prima volta da tre settimane a questa parte l'SMI è tornato a superare i 12'000 punti, una soglia non solo psicologica, bensì anche tecnica.

Non si è quindi verificata la brusca contrazione dei corsi che taluni avevano temuto dopo i dazi del 39% imposti dagli Stati Uniti contro la Svizzera.

A livello di singoli titoli i riflettori erano puntati su Swiss Re (-3,45% a 145,45 franchi), che ha avuto un andamento volatile dopo la diffusione dei conti della prima parte dell'anno.

Nel segmento assicurativo meglio orientate sono apparse Zurich (+1,41% a 590,00 franchi) – che ha raggiunto un massimo pluriennale – e Swiss Life (+1,03% a 899,40 franchi).

Sempre in ambito finanziario UBS (+0,69% a 32,08 franchi) è stata preferita a Partners Group (-1,69% a 1103,00 franchi), che da parte sua ha annunciato la cessione di un'impresa marittima ed energetica norvegese.

Come sono andati pesi massimi difensivi Nestlé, Roche e Novartis?

In ordine sparso si sono mossi i valori particolarmente sensibili ai cicli economici come ABB (+0,45% a 54,10 franchi), Amrize (+0,53% a 41,50 franchi), Geberit (+0,22% a 638,20 franchi), Holcim (-0,41% a 67,62 franchi), Kühne+Nagel (-0,73% a 169,55 franchi) e Sika (-0,21% a 189,10 franchi).

Scarsa unanimità di vedute è stata mostrata anche dai pesi massimi difensivi Nestlé (-0,17% a 72,07 franchi), Novartis (+1,08% a 98,57 franchi) e Roche (+0,16% a 250,10 franchi).

«Sell on good news»

Nel mercato allargato Swissquote (-2,78% a 524,00 franchi) ha presentato un semestrale in crescita e ha ritoccato al rialzo gli obiettivi annuali: stando agli operatori erano in atto realizzi di guadagno, vista l'ottima performance degli ultimi mesi, all'insegna del motto «sell on good news», vendi quando le notizie sono buone.

Polypeptide (+6,12% a 27,75 franchi) è stata sostenuta da una raccomandazione di UBS, mentre Flughafen Zürich (+1,25% a 242,40 franchi) ha approfittato dei buoni dati pubblicati ieri in relazione al traffico di viaggiatori all'aeroporto di Zurigo.