  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Mercati azionari La borsa svizzera chiude in rialzo

SDA

27.8.2025 - 17:39

Si è trattato di una giornata essenzialmente all'insegna dell'attesa.
Si è trattato di una giornata essenzialmente all'insegna dell'attesa.
Keystone

La borsa svizzera chiude in rialzo, per la prima volta questa settimana: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 12'207,12 punti, in progressione dello 0,38% rispetto a ieri.

Keystone-SDA

27.08.2025, 17:39

27.08.2025, 17:51

Dopo una partenza con il freno tirato il mercato ha trovato un po' di fiducia, sebbene il contesto sia rimasto costantemente orientato all'attesa. Gli investitori aspettano infatti con trepidazione i risultati trimestrali di Nvidia, colosso americano dei semiconduttori: i dati, che saranno diffusi in serata, potrebbero rappresentare un test importante per capire la dinamica nel settore dell'intelligenza artificiale.

In primo piano è rimasto anche il braccio di ferro fra il presidente americano Donald Trump e la Federal Reserve. Sul fronte dei dazi sono da segnalare le nuove minacce di Trump nei confronti della Cina. La giornata si è per contro presentata povera in relazione agli indicatori congiunturali: in questo ambito la scadenza da segnarsi in agenda è quella di venerdì, quando sarà reso noto il rincaro negli Stati Uniti misurato dall'indice PCE, quello preferito dalla Fed.

Al centro dell'attenzione si è trovata Givaudan (-0,76% a 3379,00 franchi), che ha annunciato per il 2026 un importante avvicendamento, con il Ceo Gilles Andrier che farà un passo indietro dopo 20 anni alla guida operativa del gruppo.

In ordine sparso si sono mossi i valori particolarmente sensibili ai cicli economici come ABB (-0,52% a 53,80 franchi), Amrize (+0,36% a 41,79 franchi), Geberit (-0,67% a 596,20 franchi), Holcim (-0,12% a 66,50 franchi), Kühne+Nagel (+0,48% a 167,90 franchi) e Sika (-0,59% a 186,75 franchi).

Nel comparto finanziario UBS (+0,19% a 32,34 franchi) si è trovata dietro a Partners Group (+0,59% a 1113,50 franchi). Minore dinamismo è stato mostrato dagli assicurativi Swiss Re (+0,07% a 145,00 franchi), Swiss Life (-0,18% a 876,60 franchi) e Zurich (+0,17% a 580,80 franchi).

Un sostegno al listino è giunto da Roche (+1,31% a 262,60 franchi) e e Novartis (+0,69% a 101,98 franchi), mentre meno ispirato è apparso il terzo peso massimo difensivo, Nestlé (-0,43% a 74,15 franchi)

Nel mercato allargato va segnalato il balzo di Swatch (+6,26% a 150,25 franchi), dopo informazioni secondo le quali la situazione sul mercato americano, confrontata con i dazi, viene ritenuta tranquillizzante. Stadler Rail (-8,11% a 20,86 franchi) e Accelleron (-2,45% a 69,65 franchi) hanno pubblicato i semestrali.

I più letti

Confessione shock di Bianca Balti: «Potrebbero essere i miei ultimi giorni»
Troppe cancellazioni e costi aggiuntivi: turisti infastiditi dai metodi di Corsica Ferries
Carlo Ancelotti dirama la lista dei convocati per la Seleção e fa infuriare... il Barcellona
Una coppia di anziani prenota una crociera per 17'000 franchi, ma vive una vacanza da incubo
Questo divieto dell'UE colpisce duramente i saloni per le unghie svizzeri

Altre notizie

Lavoro e finanza. Banche cercano più personale, annunci +10% in agosto

Lavoro e finanzaBanche cercano più personale, annunci +10% in agosto

Cambio di vertici. Il CEO in carica da 20 anni lascerà la guida operativa di Givaudan

Cambio di verticiIl CEO in carica da 20 anni lascerà la guida operativa di Givaudan

Per diversi motivi. Caffè al bar sempre più caro in Italia: dal 2020 il prezzo è salito del 40%

Per diversi motiviCaffè al bar sempre più caro in Italia: dal 2020 il prezzo è salito del 40%