Mercati azionari La borsa svizzera chiude in rialzo, SMI +0,40%

SDA

26.11.2025 - 17:37

La settimana sta procedendo bene.
Keystone

Ancora una seduta in rialzo per la borsa svizzera, la sesta consecutiva: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 12'822,24 punti, in progressione dello 0,40% rispetto a ieri.

Keystone-SDA

26.11.2025, 17:37

26.11.2025, 17:39

I corsi sono stati sostenuti dall'ipotesi di una possibile fine della guerra in Ucraina, come pure dalla prospettiva di un abbassamento dei tassi da parte della Federal Reserve in dicembre, dopo gli ultimi deboli dati riguardanti l'economia americana. A quest'ultimo proposito qualche indicazione in più potrebbe giungere in serata con la pubblicazione del Beige Book, il rapporto congiunturale dell'istituto centrale.

Fra gli investitori continua comunque a dominare la prudenza, anche in vista di un fine settimana che per molti si annuncia lungo: domani i mercati americani rimarranno infatti chiusi per la festività del Thanksgiving.

In Svizzera osservata speciale era UBS (+1,26% a 30,63 franchi), che secondo notizie di stampa potrebbe essere costretta a svalutare in modo significativo i fondi con esposizione nei confronti di First Brands, produttore statunitense di componenti automobilistici che è ormai in bancarotta. Stando al portale Inside Paredeplatz inoltre la banca si appresterebbe a cancellare 5000 impieghi in Svizzera, ma l'istituto ribadisce la cifra di 3000 esuberi già diffusa l'anno scorso.

Roche (-0,22% a 312,90 franchi) e Novartis (+0,69% a 105,30 franchi) sono rimaste interessate dalle discussioni riguardo a una riduzione dei prezzi dei farmaci negli Stati Uniti. Poco tonico è apparso il terzo peso massimo, Nestlé (-0,44% a 79,58 franchi).

Bene orientati si sono rivelati i valori maggiormente dipendenti dalla congiuntura come ABB (+1,83% a 56,78 franchi), Kühne+Nagel (+1,24% a 159,40 franchi) e Sika (+0,10% a 158,00 franchi). Givaudan (-0,15% a 3328,00 franchi) ha invece almeno inizialmente sofferto per un giudizio di JPMorgan.

Nel mercato allargato l'attenzione era concentrata su Adecco (-11,42% a 21,88 franchi), che ha tenuto oggi la giornata degli investitori. Swissquote (3,35% a 488,00 franchi) ha beneficiato di una raccomandazione di Bank of America.

