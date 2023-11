Il mercato è un po' calato nel finale. Keystone

La borsa svizzera chiude in discreto rialzo, mettendo a segno la migliore seduta da una settimana a questa parte: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 10'644,99 punti, in progressione dello 0,47% rispetto a ieri.

Il mercato ha aperto in modo timido, ma con il trascorrere delle ore ha poi ampliato i guadagni, prima di ripiegare parzialmente nel finale. Fra gli investitori domina la prudenza, in attesa di avere un quadro chiaro sul futuro della politica monetaria americana: le speranze relative alla fine del ciclo di rialzi dei tassi sono state infatti intaccate negli ultimi giorni da alcune esternazioni di membri della Federal Reserve. Sarà di conseguenza molto seguito l'intervento del presidente della banca centrale Jerome Powell a un evento del Fondo monetario internazionale che si terrà stasera.

Sul fronte congiunturale la giornata è apparsa poco movimentata: dall'Europa non sono giunti dati macro di rilievo, mentre per quanto riguarda gli Stati Uniti va segnalato il calo delle richieste settimanali di sussidio di disoccupazione, peraltro in gran parte preventivato dagli analisti.

In Svizzera i riflettori erano puntati su Zurich (-0,37% a 432,00 franchi), che ha reso noti i dati dopo nove mesi. Swiss Life (+0,40% a 553,80 franchi) si è stabilizzata dopo aver perso ieri il 6% sulla scia di deludenti risultati aziendali. Poco ispirata è apparsa UBS (-0,27% a 22,29 franchi), che è tornata sul mercato delle obbligazioni convertibili AT1.

ABB (+3,71% a 32,45 franchi) ha potuto approfittare di una raccomandazione di Goldman Sachs e si è così mostrata più tonica di altri valori particolarmente sensibili ai cicli economici quali Holcim (+0,44% a 59,64 franchi) e Sika (+1,28% a 229,40 franchi). Non hanno presentato un orientamento unitario i pesi massimi difensivi Nestlé (+0,85% a 99,91 franchi), Novartis (-0,68% a 84,30 franchi) e Roche (-0,02% a 238,10 franchi).

Nel mercato allargato l'attenzione si è concentrata su Comet (+12,44% a 204,20 franchi), che ha presentato nuovi obiettivi a medio termine, e su Lastminute.com (+3,49% a 23,75 franchi), che ha aggiornato sull'andamento degli affari dopo nove mesi.

