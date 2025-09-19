  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Mercati azionari La borsa svizzera chiude in rialzo, SMI +0,50%

SDA

19.9.2025 - 17:39

Si è chiusa una settimana importante per la borsa svizzera.
Si è chiusa una settimana importante per la borsa svizzera.
Keystone

La borsa svizzera archivia la terza settimana di settembre con una seduta in moderato in rialzo: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 12'109,67 punti, in progressione dello 0,50% rispetto a ieri.

Keystone-SDA

19.09.2025, 17:39

19.09.2025, 17:42

Il mercato è partito in modo prudente, ma con il trascorrere delle ore ha saputo trovare una certa fiducia. Messe alle spalle le attese decisioni delle banche centrali – oggi non sono arrivate sorprese da quella giapponese – gli investitori sono tornati ad analizzare in dettaglio le prospettive delle singole aziende, in un contesto generale che rimane comunque orientato all'incertezza. La speranza è che il colloquio telefonico odierno fra il presidente americano Donald Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping possa portare più tranquillità nelle relazioni fra i due paesi e, di riflesso, stimolare la congiuntura mondiale.

Intanto la settimana si chiude in modo leggermente negativo per l'SMI, con un calo dello 0,7%. Al momento la performance del 2025 è del +4,4%, mentre rispetto ai massimi dell'anno (3 marzo) si registra una flessione dell'8,3%.

A livello di singoli titoli Kühne+Nagel (-9,09% a 154,10 franchi) ha sofferto per un giudizio di Deutsche Bank. In ordine sparso si sono mossi gli altri valori particolarmente dipendenti dalla congiuntura come ABB (+0,36% a 56,06 franchi), Amrize (-0,75% a 40,91 franchi), Geberit (-0,03% a 584,80 franchi), Holcim (+0,70% a 69,06 franchi) – che ha beneficiato dell'aumento di obiettivo di corso operato da Octavian – e Sika (-1,42% a 180,00 franchi).

In ambito finanziario UBS (+2,13% a 33,53 franchi), che ha segnato un massimo dell'anno, è stata chiaramente preferita a Partners Group (-2,63% a 1076,50 franchi). Fra questi due estremi si sono inseriti gli assicurativi Swiss Re (-0,07% a 139,55 franchi), Zurich (+0,36% a 562,40 franchi) e Swiss Life (+0,71% a 827,20 franchi).

Hanno per una volta trainato congiuntamente il listino i pesi massimi difensivi Nestlé (+0,75% a 72,42 franchi), Novartis (+1,11% a 97,77 franchi) e Roche (+1,38% a 265,10 franchi),.

Nel mercato allargato va segnalato l'esordio in borsa di SMG Swiss Marketplace Group: il titolo ha chiuso a 49,00 franchi, oltre il prezzo di emissione di 46 franchi. Non è riuscita a stabilizzarsi SIG (-6,79% a 8,86 franchi), che ieri aveva già perso il 24% dopo un avvertimento sugli utili e l'annuncio che non verrà versato alcun dividendo per l'esercizio 2025.

I più letti

Litigio al ristorante per Stefano De Martino e Caroline Tronelli, poi lui resta fuori casa
Katia Buchicchio, la prima Miss Italia con l'apparecchio ai denti: «Mi rende unica»
Tim Burton e Monica Bellucci annunciano la separazione
Stefano De Martino su Gerry Scotti: «Siamo come commercianti sulla stessa strada»
Gli utenti di WhatsApp vengono spiati tramite un'immagine

Altre notizie

Europa. Mangiare da soli al ristorante e boom delivery, ecco le nuove tendenze nella ristorazione

EuropaMangiare da soli al ristorante e boom delivery, ecco le nuove tendenze nella ristorazione

L'ufficio cartelli dà il via libera. Mediamarkt potrebbe essere acquisita da un gigante cinese

L'ufficio cartelli dà il via liberaMediamarkt potrebbe essere acquisita da un gigante cinese

In relazione all'oro. La SECO indaga su un'impresa di Zugo sospettata di aver violato le sanzioni contro Mosca

In relazione all'oroLa SECO indaga su un'impresa di Zugo sospettata di aver violato le sanzioni contro Mosca