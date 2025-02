Il mercato elvetico è tornato a chiudere in rialzo. Keystone

La borsa svizzera chiude in rialzo, per la prima volta questa settimana: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 12'579,44 punti, in progressione dello 0,83% rispetto a ieri.

Keystone-SDA, hm, ats SDA

Il mercato è partito sotto tono, ma con il trascorrere delle ore ha poi saputo trovare una certa fiducia. Gli investitori erano chiamati ad affrontare le iniziative avviate su più fronti dal presidente americano Donald Trump, che sta mettendo sotto sopra l'ordine mondiale non solo a livello commerciale. Al di là dello spinosissimo tema dei dazi, con potenziali effetti a cascata molto importanti anche per la Svizzera, non sono passate inosservate le esternazioni del 78enne circa una presa di controllo statunitense della Striscia di Gaza.

Secondo diversi analisti il potenziale di queste affermazioni non è da sottovalutare. «Vi è il rischio di un aumento della volatilità per i prossimi quattro anni», ha commentato un operatore. La voglia di sicurezza viene testimoniata anche dall'andamento del prezzo dell'oro, che in giornata ha raggiunto un nuovo record. Ma dove c'è movimento c'è anche da guadagnare e dopo lo sbandamento degli ultimi due giorni i corsi sono tornati a salire.

La necessità di avere punti fissi spiega comunque il buon andamento di Novartis (+3,13% a 98,58 franchi) e Roche (+1,85% a 291,30 franchi), che non è però stato ricalcato dal terzo peso massimo difensivo, Nestlé (-0,26% a 77,26 franchi).

In ambito finanziario Partners Group (+1,23% a 1395,50 franchi) è stata preferita a UBS (-1,52% a 29,10 franchi), che ieri aveva già ha perso il 7% sulla scia dell'incertezza riguardo al tema dei requisiti di capitale. Tutti con il segno più hanno terminato gli assicurativi Swiss Re (+0,68% a 140,25 franchi), Swiss Life (+1,08% a 749,40 franchi) e Zurich (+0,29% a 558,60 franchi).

In ordine sparso si sono per contro mossi i valori particolarmente dipendenti dalla congiuntura come ABB (-0,65% a 49,03 franchi), Geberit (+0,48% a 505,6 franchi), Holcim (+0,49% a 90,88 franchi), Kühne+Nagel (+0,20% a 202,00 franchi) e Sika (-0,48% a 227,10 franchi).

Nel mercato allargato hanno informato sull'andamento degli affari Valiant (+4,63% a 113,00 franchi) e Dormakaba (+5,23% a 664,00 franchi).