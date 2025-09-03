  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Mercati azionari La Borsa svizzera chiude in rialzo

SDA

3.9.2025 - 17:39

Il mercato elvetico cercava il rimbalzo.
Il mercato elvetico cercava il rimbalzo.
Keystone

Dopo tre sedute negative consecutive la borsa svizzera torna a chiudere in rialzo: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 12'200,00 punti, in progressione dello 0,92% rispetto a ieri.

Keystone-SDA

03.09.2025, 17:39

03.09.2025, 17:41

Sul mercato ha dominato comunque ancora una volta la prudenza. Il clima rimane influenzato negativamente dalle tensioni geopolitiche, dai conflitti commerciali e dagli alti tassi di interesse sui titoli di stato americani. Sono inoltre mancati impulsi significativi, poiché la stagione dei rendiconti semestrali sta volgendo al termine.

Il serata sarà diffuso il Beige Book, il documento della Federal Reserve sullo stato della congiuntura Usa. L'attenzione degli investitori è comunque già rivolta alla giornata di venerdì, quando sarà diffuso il rapporto mensile sul mercato del lavoro statunitense. Tutto quanto è visto naturalmente in prospettiva, per le ricadute in materia di politica monetaria.

Sul fronte interno i riflettori erano puntati su Swiss Life (-1,21% a 835,40 franchi), in calo malgrado abbia presentato risultati semestrali superiori alle attese degli analisti. In difficoltà si sono trovati anche gli altri due assicurativi, Swiss Re (-0,67% a 140,45 franchi), e Zurich (-0,70% a 569,60 franchi). Sempre in ambito finanziario ha convinto di più UBS (+0,57% a 31,82 franchi).

Richemont (+1,11% a 141,30 franchi) ha beneficiato delle speranze di una ripresa del mercato cinese. In ordine sparso si sono mossi altri valori particolarmente sensibili ai cicli economici come ABB (+1,48% a 53,54 franchi), Amrize (+0,46% a 41,84 franchi), Geberit (-1,19% a 579,20 franchi), Holcim (-1,00% a 65,08 franchi), Kühne+Nagel (-0,59% a 161,30 franchi) e Sika (-1,67% a 182,40 franchi).

Hanno trainato il listino Roche (+2,86% a 269,50 franchi) e Novartis (+1,86% a 103,08 franchi), mentre si è defilata Nestlé (-0,29% a 74,71 franchi), in un momento in cui ancora parecchio chiacchierata è la vicenda della relazione amorosa interna all'azienda dell'ormai ex Ceo Laurent Freixe, nel frattempo licenziato.

Nel mercato allargato Helvetia (-0,10% a 199,30 franchi) ha informato sull'andamento degli affari, per l'ultima volta prima della fusione con Baloise (-0,49% a 202,00 franchi). Barry Callebaut (+6,31% a 1095,00 franchi) ha approfittato dell'aumento di obiettivo di corso operato sia da UBS che da Kepler Cheuvreux.

I più letti

Nozze da favola a Vaduz: ecco il «sì» della principessa Marie Caroline
Akanji all'Inter: ecco i motivi per cui molti tifosi nerazzurri non sono soddisfatti
La Thailandia vuole attirare i turisti con dei voli gratuiti, ecco perché
Si schianta la storica funicolare di Lisbona, almeno 15 morti
Le gemelle siamesi Abby e Brittany Hensel sono diventate mamme
Turista taglia il filo spinato su un'alpe mettendo in pericolo il bestiame

Altre notizie

Svizzera. Nel 2024 gli assicuratori hanno guadagnato di meno

SvizzeraNel 2024 gli assicuratori hanno guadagnato di meno

Politica monetaria. «La BNS non abbasserà i tassi, ma se lo farà il taglio sarà di 0,5 punti»

Politica monetaria«La BNS non abbasserà i tassi, ma se lo farà il taglio sarà di 0,5 punti»

Canton Vallese. Le terme di Ovronnaz in fallimento, interessati quasi 100 dipendenti

Canton ValleseLe terme di Ovronnaz in fallimento, interessati quasi 100 dipendenti