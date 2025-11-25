  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Mercati azionari La borsa svizzera chiude in rialzo

SDA

25.11.2025 - 17:36

È stata un'altra giornata positiva per il mercato elvetico.
È stata un'altra giornata positiva per il mercato elvetico.
Keystone

La borsa svizzera chiude anche la seconda seduta della settimana in rialzo: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 12'771,63 punti, in progressione dello 0,93% rispetto a ieri.

Keystone-SDA

25.11.2025, 17:36

25.11.2025, 17:37

I corsi sono stati sostenuti dalla prospettiva di un accordo di pace in grado di porre fine alla guerra in Ucraina. Inoltre gli ultimi dati sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti – relativi a settembre, ritardati a causa dello shutdown – si sono rivelati deboli, cosa che dà ulteriore linfa alle speranze di un abbassamento dei tassi d'interesse in dicembre da parte della Federal Reserve.

A livello di singoli titoli acquisti sono stati segnalati su Amrize (+5,14% a 40,69 franchi), che ha beneficiato di un possibile incremento dell'attività di costruzione negli Usa, sulla scia di un'eventuale riduzione del costo del denaro. Bene orientate si sono mostrate anche Holcim (+3,21% a 74,58 franchi) e Sika (+3,92% a 157,85 franchi), mentre ha arrancato ABB (invariata a 55,76 franchi).

Novartis (+1,53% a 104,58 franchi), che ha annunciato il taglio di 550 posti nel canton Argovia, come pure il via libera negli Stati Uniti per adolescenti e adulti della sua terapia genica Itvisma, si è rivelata più tonica di Nestlé (-0,76% a 79,93 franchi) e Roche (+0,87% a 313,60 franchi). UBS (+1,68% a 30,25 franchi) è da parte sua tornata sopra i 30 franchi.

Nel mercato allargato l'attenzione era concentrata su EFG International (+4,67% a 17,94 franchi), che ha informato sull'andamento degli affari dopo dieci mesi. Galderma (+3,74% a 155,30) è stata favorita da una raccomandazione di UBS: il valore quest'anno ha già guadagnato il 51%.

I più letti

Padre svizzero multato in dogana perché i figli hanno mangiato due cornetti
Dalla bara si sente bussare: donna si risveglia poco prima della cremazione
Lara Gut-Behrami rischia lo stesso destino di queste leggendarie stelle dello sci
Segui Bodo/Glimt-Juve, Napoli-Qarabag e il big match Chelsea-Barcellona in diretta!
Michelle Hunziker si emoziona per Aurora, ma non per Tronchetti Provera: «No comment»

Altre notizie

Tagli presso Novartis. «Sempre più difficile mantenere posti nell'industria»

Tagli presso Novartis«Sempre più difficile mantenere posti nell'industria»

Intelligenza artificiale. Nvidia brucia 150 miliardi sulle voci dell'accordo tra Google e Meta

Intelligenza artificialeNvidia brucia 150 miliardi sulle voci dell'accordo tra Google e Meta

Aviazione. Swiss: «Non è vero che non vogliamo migliorare le condizioni dei piloti»

AviazioneSwiss: «Non è vero che non vogliamo migliorare le condizioni dei piloti»