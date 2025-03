La Borsa svizzera ha sede a Zurigo Keystone

Chiusura in rialzo oggi per la Borsa svizzera. L'indice dei titoli guida SMI ha terminato la prima seduta della settimana in crescita dell'1,09% a 13'058,12 punti.

Keystone-SDA SDA

Nei prossimi giorni ben otto banche centrali, tra cui la Banca nazionale svizzera (BNS) e la Fed statunitense, si pronunceranno sulla politica monetaria. Domani è inoltre prevista una telefonata tra i presidenti statunitense, Donald Trump, e russo, Vladimir Putin.

In attesa di annunci importanti, oggi l'attenzione degli investitori era rivolta in primo luogo alla Cina, il cui governo nel fine settimana ha annunciato un piano d'azione speciale per rilanciare i consumi. È previsto un aumento dei redditi dei cittadini, la stabilizzazione dei mercati azionari e immobiliari e fra gli obiettivi vi è anche un incremento del tasso di natalità del Paese.

Nel pomeriggio sono poi stati pubblicati i dati statunitensi sulle vendite al dettaglio, che non hanno smosso più di tanto il mercato. Sono risultati ben al di sotto delle previsioni, rafforzando le aspettative di un rallentamento dell'economia americana.

Per quanto riguarda le blue chip, a spingere il listino verso l'alto sono stati soprattutto i pesi massimi difensivi Novartis (+2,34% a 98,60 franchi) Roche (+1,73% a 311,10 franchi) e Nestlé (+0,92% a 90,00 franchi).

Decisamente positiva anche la seduta di UBS (+1,88% a 29,29 franchi) – che oggi ha pubblicato il suo rapporto annuale – mentre nello stesso comparto finanziario Partners Group ha chiuso mettendo a segno una crescita più moderata dello 0,27% a 1319,00 franchi. Bene anche gli assicurativi: Swiss Re (+0,85% a 148,60 franchi), Zurich Insurance (+0,73% a 606,80 franchi) e Swiss Life (+1,19% a 779,60 franchi).

In ordine sparso i titoli particolarmente sensibili ai cicli economici quali Holcim (+0,80% a 100,50 franchi), Sika (-0,34% a 232,80 franchi), ABB (+0,88% a 49,33 franchi), Kühne+Nagel (+0,57% a 211,70 franchi) e Geberit (-0,65% a 580,20 franchi). Maglia nera di giornata il titolo del colosso del lusso Richemont (-1,65% a 164,00 franchi).