Il mercato elvetico è tornato a marciare verso l'alto. Keystone

La borsa svizzera torna a chiudere in rialzo, per la prima volta questa settimana: l'indice dei valori guida SMI ha oggi terminato a 12'868,43 punti, in progressione dell'1,39%.

Keystone-SDA SDA

Dopo il tonfo di ieri (SMI -2,47%) il mercato cercava il rimbalzo, in un contesto generale caratterizzato dall'incertezza generata dall'acuirsi delle tensioni commerciali globali: l'Ue e il Canada stanno infatti rispondendo con contromisure ai dazi del presidente americano Donald Trump.

Con soddisfazione è stato però accolto l'ultimo dato sull'inflazione americana: il rincaro ha rallentato al 2,8% in febbraio, sotto il 2,9% atteso dagli analisti e meno del 3,0% di gennaio. L'indicatore rappresenta una buona notizia per la Federal Reserve, che potrebbe però nei prossimi trimestri dover far fronte ai rincari susseguenti ai balzelli doganali.

Il listino elvetico è stato trainato da Roche (+3,64% a 307,30 franchi), in forte aumento sulla scia della notizia di un accordo con la danese Zealand Pharma per lo sviluppo e la commercializzazione di un preparato contro l'obesità. Un po' meno ispirati si sono rivelati gli altri due pesi massimi, Novartis (+0,64% a 96,31 franchi) e Nestlé (+0,50% a 89,04 franchi).

In ambito finanziario UBS (+1,52% a 28,08 franchi) è stata preferita a Partners Group (+0,79% a 1279,50 franchi), società che si è posta come obiettivo di aumentare sino a 450 miliardi di dollari, entro il 2033, i patrimoni amministrati. Tutti con il segno più hanno terminato gli assicurativi Swiss Life (+1,32% a 781,40 franchi), Swiss Re (+2,08% a 147,15 franchi) e Zurich (+1,01% a 598,80 franchi).

Non hanno per contro avuto un andamento perfettamente unitario i valori particolarmente sensibili ai cicli economici come ABB (+1,06% a 49,37 franchi), Geberit (+0,17% a 577,00 franchi), Kühne+Nagel (-1,23% a 208,20 franchi), Holcim (+1,32% a 98,50 franchi) e Sika (+1,41% a 230,70 franchi). In difficoltà, come in generale tutto il comparto tecnologico in questo periodo, si è trovata Logitech (-2,18% a 79,72 franchi).

Nel mercato allargato hanno informato sull'andamento degli affari Avolta (-0,78% a 37,96 franchi), Autoneum (+0,63% a 128,20 franchi) e Tecan (-3,67% a 178,50 franchi). Adecco (+0,74% a 27,10 franchi) ha beneficiato solo in parte di un aumento di obiettivo di corso operato da Kepler.