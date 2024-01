Erano mesi che l'SMI non saliva in modo così marcato in una singola seduta. Keystone

La borsa svizzera archivia la settimana con una seduta chiusa in netto rialzo, la migliore dallo scorso ottobre: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 11'390,13 punti, in progressione dell'1,62% rispetto a ieri e livello più alto dallo scorso luglio.

Dopo la decisione sui tassi adottata ieri dalla Banca centrale europea (Bce) gli operatori hanno rivolto la loro attenzione agli Stati Uniti, con la Federal Reserve che terrà la sua riunione la settimana prossima.

Ieri i forti dati sulla crescita degli Stati Uniti avevano suscitato in un primo tempo allarme, perché non in linea con possibili tagli dei tassi d'interesse. Nel frattempo sono però emerse indicazioni riguardo a un rallentamento dell'inflazione, che si sono confermate anche oggi con la pubblicazione dell'indice dei prezzi PCE, quello preferito dalla Fed: il dato è risultato conforme alle aspettative e non ha quindi frenato la propensione al rischio degli investitori.

In Svizzera i riflettori erano puntati su Lonza (+14,37% a 423,50 franchi), che ha pubblicato risultati 2023 superiori alle attese, annunciando fra l'altro anche un amento del dividendo. Roche (+2,25% a 247,45 franchi) ha presentato notizie positive relative al suo farmaco oftalmico Vabysmo ed è stata preferita a Novartis (-0,31% a 92,46 franchi). Un'importante funzione di traino è stato offerta anche dal terzo peso massimo difensivo, Nestlé (+2,38% a 98,49 franchi): stando agli analisti il minimo pluriennale fatto segnare ieri è stato considerato una buona occasione per tornare a puntare sul titolo.

Richemont (+6,20% a 128,50 franchi) ha beneficiato di sponda delle buone cifre diffuse dal concorrente francese LVMH. Tutti con il segno più hanno chiuso anche i valori maggiormente dipendenti dai cicli economici quali ABB (+0,49% a 36,76 franchi), Kühne+Nagel (+0,41% a 291,30 franchi) e Sika (+1,77% a 241,80 franchi). In ambito finanziario non ha sfigurato UBS (+0,35% a 25,80 franchi), mentre Logitech (-0,54% a 73,88 franchi) si è confermata poco ispirata come nelle ultime sedute.

Nel mercato allargato SGS (+9,06% a 81,86 franchi) ha aggiornato sull'andamento degli affari, mentre un commento di Citigroup ha messo le ali a EFG (+5,14% a 11,04 franchi).

hm, ats